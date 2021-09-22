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Düğün fotoğrafı çekerken kâbusu yaşadı! Tazı Kanyonu'ndan düştü

22.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu'na, gelin ve damadın düğün fotoğrafını çekmeye giden E.İ.A. (23), dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan düştü. Yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınarak, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürüldü.

Düğün fotoğrafı çekerken kâbusu yaşadı! Tazı Kanyonu'ndan düştü

Yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Tazı Kanyonu, son dönemde çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Gelin ev damadın düğün fotoğrafını çekmek için Tazı Kanyonu'na gelen E.İ.A., anlık dikkatsizlikle 30 metrelik yükseklikten uçuruma düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

E.İ.A., çevredekiler ile jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınıp, AÜ Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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