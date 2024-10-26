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Hastanede skandal! Hastanın uyuduğunu zannettikleri için sağlık personeli müdahale etmedi: 1 saat boyunca ölmesini izlediler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 13:40
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İngiltere'nin Londra şehrinin Enfield bölgesindeki bir hastanede büyük bir ihmalkarlık örneği sergilendi. 22 yaşındaki Shannara Donnelly isimli bir hasta kendine zarar verme riski taşıdığı ve 'her an' personel tarafından gözlenmesi gerekmesine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık personeli kameradan takip ettikleri hastanın yere düşe düştüğü anda uyuduğunu zannettiği için müdahale etmedi.

Hastanede skandal! Hastanın uyuduğunu zannettikleri için sağlık personeli müdahale etmedi: 1 saat boyunca ölmesini izlediler

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Enfield bölgesindeki Chase Farm Hastanesi'nde 22 yaşındaki Shannara Donnelly isimli bir hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Sağlık personeli yerde yatan hastanın uyuduğunu düşündüğü için müdahale etmezken 1 saat boyunca ölümünü izledi. Hasta yetkilileri o sırada tesisteki başka bir kişiye de bakan tıbbi personelin gerekli kontrolleri yapmadığını ve Jade'in yeterince takip edilmediğini kabul etti. Jade'in ailesinden özür dilemeyi ihmal etmedi.

1 SAAT BOYUNCA HAREKETSİZ YATTI

Jade'in durumu, soruşturmaya göre, 'birebir' bakım ve 'haftada yedi gün, 7 gün 24 saat' sürekli gözlem gerektirdiği anlamına geliyordu. Ancak, mahkemeye gösterilen güvenlik kamerası görüntülerinde personelin onu yalnızca kameralardan izlediğine dikkat çekildi. Personel mahkemeye verdikleri ifadede 1 saat boyunca yerde yatan Jade'in uyuduğunu varsaydıklarını dile getirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Jade'in annesi Kerry, kızının öldüğü gün kendisiyle yaptığı son telefon görüşmesinde herhangi bir intihardan söz etmediğini dile getirerek, "Yaşamına son vereceğine dair herhangi bir kanıt yoktu. İnsanları güldürmeyi seven, son derece sosyal bir kızdı. Jade her zaman farklı şeyler yapmayı severdi ve ne yaparsa yapsın genellikle tüm yüreğini ve ruhunu ortaya koyardı. Jade için tüm yaşam önemli ve özeldi. Jade ailesini ve arkadaşlarını severdi ve bazen kendisi için bile her şeyi yapardı" dedi.

Bölge Adli Tabibi Tony Murphy, "Jade'in banyoda geçirdiği süre boyunca yaşadığı bazı önemli olayların gözden kaçtığı görülüyor." dedi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere hastane
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