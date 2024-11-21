Soğuk algınlığı zannetti! Karşılaştığı manzaraya inanamadı... Sol kalçasında et yiyen böcek nedeniyle yaralar oluştu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Simon English soğuk algınlığı geçirdiğini düşünerek uyandı. Ancak saatler geçtikçe ateş , öksürük ve yorgunluk gibi semptomları daha da kötüleşti. Ertesi gün durumunun kötüleşmesi üzerine Simon hastaneye gitmeye karar verdi.

Doktorlar Simon'a nekrotizan fasiit teşhisi koydular. Bu teşhis, vücudun yumuşak dokularının bir kısmının ölmesine neden olan bir bakteriyel enfeksiyon anlamına geliyordu. Bu nedenle Simon 3 ay boyunca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"ÖLMEYE ÇOK YAKLAŞMIŞTIM"

Sol kalçasına iki deri nakli ve geçici stoma ameliyatından sonra normal hayatına dönmeye başladığını dile getiren Simon, "Bu böceği düşündüğünüzde gerçekten çok korkutucu oluyor. Yara sanki bir köpek balığı ısırığı gibiydi. Haftalarca yatakta yattıktan sonra yaklaşık 70 yaşında gibi görünmeye başladım. Hemşirem, hastaneye gitmeden önce daha uzun süre bekleseydim, şu anda burada olmayacağımı söyledi. Ölmeye çok yaklaşmıştım" dedi.