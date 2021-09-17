HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğün yolunda feci kaza: Damadın annesi ile babası hayatını kaybetti

Düğün yolunda feci kaza: Damadın annesi ile babası hayatını kaybetti

17.09.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sollamaya çıktığı esnada tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişiden 2’si hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: Damadın annesi ile babası hayatını kaybetti

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adana’ya bir yakınlarının düğün merasimi için giden Göksel Yalçın (25) idaresindeki otomobil, önünde seyreden Fahri C. (45) yönetimindeki tırı sollamak istediği esnada tırın dorsesine çarpıp orta şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

ÇOCUKLARININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI

Kazada, otomobildeki damadın babası Fazlı (47) ve annesi Ayşegül Çıracı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile araçtaki damat Onur, gelin Ceyda Çıracı, Meltem Demirkolar yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Fazlı ve Ayşegül Çıracı’nın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Aile ve aile yakınları ile Adana’daki düğünleri için İstanbul’dan yola çıkan ailenin çocuklarının yarın dünya evine gireceği öğrenilirken, Adana’daki yakınlarına acı haber gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Polis alarma geçti, mahalle ayağa kalktı! Gerçek böyle anlaşıldıPolis alarma geçti, mahalle ayağa kalktı! Gerçek böyle anlaşıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.