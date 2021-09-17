Düğün yolunda feci kaza: Damadın annesi ile babası hayatını kaybetti

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adana’ya bir yakınlarının düğün merasimi için giden Göksel Yalçın (25) idaresindeki otomobil, önünde seyreden Fahri C. (45) yönetimindeki tırı sollamak istediği esnada tırın dorsesine çarpıp orta şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

ÇOCUKLARININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI

Kazada, otomobildeki damadın babası Fazlı (47) ve annesi Ayşegül Çıracı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile araçtaki damat Onur, gelin Ceyda Çıracı, Meltem Demirkolar yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Fazlı ve Ayşegül Çıracı’nın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Aile ve aile yakınları ile Adana’daki düğünleri için İstanbul’dan yola çıkan ailenin çocuklarının yarın dünya evine gireceği öğrenilirken, Adana’daki yakınlarına acı haber gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA-İHA)

