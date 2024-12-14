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  4. Düğünde gelin ve damattan çok gözler baldıza çevrildi! Ablasının düğününde doyasıya eğlenen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı

Düğünde gelin ve damattan çok gözler baldıza çevrildi! Ablasının düğününde doyasıya eğlenen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı

14.12.2024 11:22
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 11:22
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde gelin kız kardeşi düğünde sergilediği danas performansıyla kullanıcılardan tam not almayı başardı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın ablasının düğün gününde eğlencenin dozunu kaçırdığı anları yayınladı. 'Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeşi şoku' notuyla paylaşılan görüntülerde düğünde gelin ve damattan çok gelinin kız kardeşinin eğlendiği görüldü.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akrabalara dedikodu çıktı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünün maskotu baldız hiç şaşmıyor" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün baldız
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