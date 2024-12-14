Düğünde gelin ve damattan çok gözler baldıza çevrildi! Ablasının düğününde doyasıya eğlenen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın ablasının düğün gününde eğlencenin dozunu kaçırdığı anları yayınladı. 'Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeşi şoku' notuyla paylaşılan görüntülerde düğünde gelin ve damattan çok gelinin kız kardeşinin eğlendiği görüldü.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akrabalara dedikodu çıktı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünün maskotu baldız hiç şaşmıyor" yorumunu ekledi.