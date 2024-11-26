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  4. Düğünde korkunç anlar! Gelin buketini atmak üzereyken silahla baskın yaptılar... Gözünün yaşına bakmadan öldürdüler

Düğünde korkunç anlar! Gelin buketini atmak üzereyken silahla baskın yaptılar... Gözünün yaşına bakmadan öldürdüler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 11:48
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Meksika'nın Xalapa bölgesinde gerçekleştirilen bir düğün töreni korku dolu anlara sahne oldu. Gelinin elindeki buketi fırlatacağı sırada silahlı gangsterler düğünü basarak bir davetliyi vurdu. 5 adam tarafından basılan düğünde gelin ve damatla birlikte diğer konuklarda korku içinde etrafta koştu.

Düğünde korkunç anlar! Gelin buketini atmak üzereyken silahla baskın yaptılar... Gözünün yaşına bakmadan öldürdüler

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Xalapa bölgesinde düzenlenen bir düğün törenini en az 5 erkekten oluşan bir grup bastı. Gelin damadın yanındaki bir sandalyenin üzerine çıkarak elindeki gelin buketini atmak için hareketlendiği sırada silahlı adamlar salona girdi.

DÜĞÜN DAVETLİSİNİ KAÇIRMAK İSTEDİ

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Elindeki silahla dans pistine doğru hareket ederek düğün konuğu Vladimir Zúñiga Calzada'yı kaçırmaya çalıştı ve rapora göre ayrılmayı reddettiğinde onu vurarak öldürdü. Yetkililer, iki kişinin daha silahla yaralandığını söyledi.

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Jalapa Belediye Başkanı José Manuel Hernández Pérez, düğünde üç kişinin vurulduğunu ve birinin ağır yaralandığını ve hayatını kaybettiğini doğruladı. NeedToKnow'a göre, yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, düğün mekanının gözetim altında tutulduğunu söyledi.

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Meksika düğün
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