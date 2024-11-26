Düğünde korkunç anlar! Gelin buketini atmak üzereyken silahla baskın yaptılar... Gözünün yaşına bakmadan öldürdüler

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Xalapa bölgesinde düzenlenen bir düğün törenini en az 5 erkekten oluşan bir grup bastı. Gelin damadın yanındaki bir sandalyenin üzerine çıkarak elindeki gelin buketini atmak için hareketlendiği sırada silahlı adamlar salona girdi.

DÜĞÜN DAVETLİSİNİ KAÇIRMAK İSTEDİ

Elindeki silahla dans pistine doğru hareket ederek düğün konuğu Vladimir Zúñiga Calzada'yı kaçırmaya çalıştı ve rapora göre ayrılmayı reddettiğinde onu vurarak öldürdü. Yetkililer, iki kişinin daha silahla yaralandığını söyledi.

Jalapa Belediye Başkanı José Manuel Hernández Pérez, düğünde üç kişinin vurulduğunu ve birinin ağır yaralandığını ve hayatını kaybettiğini doğruladı. NeedToKnow'a göre, yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, düğün mekanının gözetim altında tutulduğunu söyledi.