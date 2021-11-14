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  4. Düğünde şoke eden halay kavgası! Davetlileri aracıyla ezdi

Düğünde şoke eden halay kavgası! Davetlileri aracıyla ezdi

14.11.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta katıldığı düğünde kavgaya karışan İbrahim K. (28), otomobiliyle hafif ticari araca çarptıktan sonra aracını üzerlerine sürdüğü davetlileri ezdi. Olayda araçtaki 2 kişi ile otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ağcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğünde halay çekme tartışmasında gelin ve damadın yakınları birbirine girdi.

DAVETLİLERİ EZDİ

Çıkan kavgaya karışan gelinin yakını İbrahim K. ile Fatih K. (30) dışarı çıkıp otomobile bindi. İbrahim K. kullandığı otomobil, hafif ticari araca çarpıp davetlileri ezdi. Otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı. Refüje geçen otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile Fatih K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ile Fatih K. ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kısa sürede polis tarafından yakalanan İbrahim K. ile Fatih K. de tedavileri sonrası gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

7 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, düğünde salonun önünden ayrılmadan otomobil önce park halindeki hafif ticari araca sonra da davetlilerin üzerine ilerliyor. Ayrıca yine görüntülerde; otomobilin çarptığı kişilerin etrafa savrulması, diğer davetlileri aracı durdurmak için peşinden koşması ve refüjü geçtikten sonra otomobil uçuruma yuvarlanması yer alıyor.(DHA)

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Kahramanmaraş
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