Duhâ suresi 5. ayet - Duhâ suresi 5. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan Duhâ suresi, kitapta 93. sırada bulunur. Mekke döneminde indirilen bu sure, toplam 11 ayetten oluşur. Fecr suresinden sonra ve İnşirah suresinden önce gelen bu surenin ismi yani Duhâ kelimesi, kuşluk vakti anlamına gelir. Müslümanlar için büyük bir önemi olan Duhâ suresi için pek çok rivayet bulunur. Oldukça kısa olan bu ayette, Allah’ın peygamber efendimize mutlaka lütuflarda bulunacağından bahsedilir. Ezberlemesi kolaydır ve okunuşu kadar anlamını ezberlemekte de fayda vardır.

Duhâ suresi 5. ayet nasıl okunur?

Duhâ suresi 5. ayet okunuşu, pek çok Müslümanın öğrenmek istediği bir konudur. Surelerin okunuşları ile birlikte Arapça yazılışlarını da bilmek gerekir. Duhâ suresi 5. ayet Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir:

Arapça okumayı bilmeyenler için surelerin Türkçe okunuşları oldukça önemlidir. Bunlar sayesinde sureleri daha kolay ezberleyebilirler. Duhâ suresi 5. ayet Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Ve le sevfe yu'tike rabbuke fe terda.

Duhâ suresi 5. ayet ne anlama gelir?

Duhâ suresi 5. ayet anlamı, bu ayetin ne demek istediğini daha iyi kavramak açısından önemlidir. Peygamber efendimizin Allah’ın ona göndereceği lütuflardan memnun kalacağını anlatan bu ayet, İslam dini açısından öneme sahiptir. Duhâ suresi 5. ayet meal aşağıda verilmiştir:

Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın.

Duhâ suresi 5. ayet tefsiri nedir?

Duhâ suresi 5 ayet Türkçesi kadar tefsiri de önemlidir çünkü ayetin detaylı yorumlaması tefsir ile öğrenilebilir. Aynı zamanda tefsirler, ayetleri daha iyi anlamayı sağlar. Duhâ suresi 5. ayet tefsiri de şudur:

“İşin sonu” diye çevirdiğimiz âhiret ile “öncesi” diye çevirdiğimiz ûlâ kelimelerinin buradaki anlamları konusunda iki yorum yapılmıştır: a) Senin bundan sonraki hayatın bundan önceki hayatından daha güzel ve başarılı olacak, özellikle peygamberlik görevinin sonu başlangıcından daha verimli olacak, b) Ebedî olan âhirette cennetteki hayatın geçici olan dünya hayatından daha güzel olacak. Bize göre, –bu âyetlerin inmesine sebep olan putperestlerin, “Artık Muhammed’e vahiy gelmiyor; Allah onu unuttu” gibi sözler söyleyerek (Buhârî, “Tefsîr”, 93) Peygamber’in sonunun geldiğini, davasının fiyasko ile biteceğini ummaları karşısında– Allah Teâlâ, resulünün sonunun gelmesi şöyle dursun, bundan sonraki hayatının, peygamberlik faaliyetlerinin ruhanî tekâmülünün öncekinden daha verimli, daha başarılı olacağını müjdelemiştir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:638)

Duhâ suresi 5. ayet fazileti nedir?

Duha suresi faziletleri ile öne çıkan ve pek çok kişinin merak ettiği bir suredir. Duhâ suresinin faziletleri şu şekildedir:

Duhâ suresinin okuyanların mahşer günü ev halkına, dostlarına, akrabalarına, komşularına Allah tarafından şefaat izni verilir.

Duhâ suresini okuyanların Arafat’ta peygamber efendimizle birlikte mükafatlandırılacağı söylenir.

Bu sureyi sabah akşam okuyan kişilerin bulaşıcı hastalıklardan ve kötü kişilerin şerrinden korunacağı söylenir.

Herhangi bir şeyin kaybolması durumunda Duhâ suresini okuyan kimseler, kaybettikleri şeyi bulurlar.

Duhâ suresi 5. ayet kaç defa okunmalı?

Duhâ Suresi 5. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı, bu surenin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Çünkü faziletin gerçekleşmesi için surenin belli miktarda tekrarlanması gerekir. Örneğin; kaybedilen bir şeyin bulunması için Duhâ suresinin 41 kere okunması iyidir. Sevdiğine kavuşmak, bağlı kapıları açmak ya da zengin olmak için ise bu surenin 7 veya 170 kere okunması söylenir. Bu sureyi sürekli okuyan kişiler ise ruhsal sıkıntılardan ve bunalımdan Allah’ın izniyle kurtulabilir.

Duhâ Suresi 5. ayeti niçin okunur?

Duhâ suresinin okunması gereken pek çok durum vardır çünkü çok faziletli bir suredir. Şifa bulmak, kötü kişilerin şerrinde korunmak, kaybolan bir şeyi bulmak, zenginliğe erişmek, geçimsizlikten kurtulmak için bu sure okunabilir. Her gün sabah namazından sonra Duhâ suresinin okunması, kişinin kötülüklerden korunmasını sağlar.



