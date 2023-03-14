Yûnus suresi 107. ayet - Yûnus suresi 107. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 10. Suresi olan Yûnus suresinin iniş sıralaması ise 51’dir ve toplam 109 ayetten oluşur. 40, 94, 95 ve 96. ayetleri Medine’de, diğer ayetleri ise Mekke’de inen bir suredir. Genel olarak surede Yûnus, Nuh ve Musa peygamberin kıssaları vardır. Surenin içinde geçen Yunus kıssası, sureye ismini vermiştir. Bu surenin 107. ayetinde düşmandan kurtulmak, kötülüklerden korunmak anlatıldığı için böyle durumlarda okunması gerekir. Faziletleri ve anlamı ile öne çıkan bir ayet-i kerimedir.

Yûnus suresi 107. ayet nasıl okunur?

Yûnus Suresi 107. ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü çok önemli faziletlere sahip olan bu ayeti pek çok kişi ezberlemek ister. Bu ayeti ezberlemek isteyen kişiler öncelikle ayetin Arapça yazılışı ve okunuşuna bakar. Yûnus Suresi 107. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça bilmeyen kişiler ise direkt Türkçe okunuşunu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Yûnus Suresi 107. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıda verilmiştir:

Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm (rahîmu).

Yûnus suresi 107. ayet ne anlama gelir?

Yûnus Suresi 107. ayet anlamı da en az okunuşunu bilmek kadar önemlidir. Çünkü bir ayeti daha iyi kavramak için onun ne anlattığını bilmek gerekir. Özellikle 7 ayetler arasında yer alan Yûnus suresi 107. ayetin anlamını her mümin merak eder. Yûnus suresi 107. ayet meal olarak şu şekildedir:

Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O’dur.

Yûnus suresi 107. ayet tefsiri nedir?

Yûnus suresi 107 ayet Türkçesi ve tefsirini öğrenmek, özellikle bu ayeti daha iyi kavramak için önemlidir. Çünkü tefsirde, ayetin detaylı bir açıklaması ele alınır. Yûnus suresi 107. ayet tefsiri aşağıdadır:

Peygamberlerin görevi Allah tarafından bildirileni olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve ilâhî mesajın doğru anlaşılması için gereken çabayı sarfedip insanları aydınlatmaya çalışmaktır (105. âyetteki “hak din” diye çevirdiğimiz “hanîf” kelimesinin açıklaması için bk. Bakara 2/135).

İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah’ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O’ndan yardım dilemeli, O’na sığınmalıdır.

Yûnus suresi 107. ayet fazileti nedir?

Yûnus Suresi 107 ayet fazileti ve sırları, bu ayet-i kerimeyi ezberlemek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Özellikle çok fazla faziletli olmasından dolayı pek çok durumda okunabilir. Yûnus suresi 107. ayet faziletleri aşağıda sıralanmıştır:

Ruhsal sıkıntı çekenlerin Yûnus suresi 107. Ayeti okuması söylenir.

Maddi ve manevi hastalıklara şifa arayanlar, bu ayeti plaka hâlinde bir şekerin üzerine yazmalı ve sabah ezanı esnasında bir ırmaktan alınan suda eriterek içmelidir.

Düşmanın şerrinden korunmak için Yûnus suresinin okunması gerekir.

Gönül darlığı yaşayan kişilerin bir kere Besmele çekip Yûnus suresi 57. ayeti okuması söylenir.

Kolay yoldan para kazanıp kısa zamanda zengin olmak isteyen kişiler, bu ayet-i kerimeyi üzerinde taşımalıdır.

Yûnus suresi 107. ayet kaç defa okunmalı?

Yûnus Suresi 107. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye merak edilir. Çünkü faziletlerin gerçekleşmesi için ayetlerin belli miktarda okunması gerekir. Hangi faziletin gerçekleşmesi isteniyorsa buna göre surenin belli bir ayeti ya da ayetleri, belli bir sayıda okunmalıdır. Örneğin düşman şerrinden korunmak için surenin 21 defa okunması gerekir.

Yûnus suresi 107. ayeti niçin okunur?

Yûnus suresi çeşitli durumlarda okunabilir. Örneğin vücudun herhangi bir yerinde ağrı olması durumunda, saralı hastaya şifa bulmak için, sihrin ve büyünün etkisini ortadan kaldırmak için bu sure okunabilir. Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak, kolay doğum yapmak, kısa sürede zengin olmak için de bu sureye başvurulur. Ayrıca Yûnus suresini okuyanlara Hz. Yunus’u onaylayan ve reddeden ve Nil Nehri’nde boğulan Firavun taraftarlarının 10 katı kadar sevap yazılır.



