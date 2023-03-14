Yûnus suresi 107. ayet - Yûnus suresi 107. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 10. Suresi olan Yûnus suresinin iniş sıralaması ise 51’dir ve toplam 109 ayetten oluşur. 40, 94, 95 ve 96. ayetleri Medine’de, diğer ayetleri ise Mekke’de inen bir suredir. Genel olarak surede Yûnus, Nuh ve Musa peygamberin kıssaları vardır. Surenin içinde geçen Yunus kıssası, sureye ismini vermiştir. Bu surenin 107. ayetinde düşmandan kurtulmak, kötülüklerden korunmak anlatıldığı için böyle durumlarda okunması gerekir. Faziletleri ve anlamı ile öne çıkan bir ayet-i kerimedir.
Yûnus Suresi 107. ayet okunuşu nasıldır diye merak edilir. Çünkü çok önemli faziletlere sahip olan bu ayeti pek çok kişi ezberlemek ister. Bu ayeti ezberlemek isteyen kişiler öncelikle ayetin Arapça yazılışı ve okunuşuna bakar. Yûnus Suresi 107. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:
Arapça bilmeyen kişiler ise direkt Türkçe okunuşunu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Yûnus Suresi 107. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıda verilmiştir:
Yûnus Suresi 107. ayet anlamı da en az okunuşunu bilmek kadar önemlidir. Çünkü bir ayeti daha iyi kavramak için onun ne anlattığını bilmek gerekir. Özellikle 7 ayetler arasında yer alan Yûnus suresi 107. ayetin anlamını her mümin merak eder. Yûnus suresi 107. ayet meal olarak şu şekildedir:
Yûnus suresi 107 ayet Türkçesi ve tefsirini öğrenmek, özellikle bu ayeti daha iyi kavramak için önemlidir. Çünkü tefsirde, ayetin detaylı bir açıklaması ele alınır. Yûnus suresi 107. ayet tefsiri aşağıdadır:
Peygamberlerin görevi Allah tarafından bildirileni olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve ilâhî mesajın doğru anlaşılması için gereken çabayı sarfedip insanları aydınlatmaya çalışmaktır (105. âyetteki “hak din” diye çevirdiğimiz “hanîf” kelimesinin açıklaması için bk. Bakara 2/135).
İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah’ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O’ndan yardım dilemeli, O’na sığınmalıdır.
Yûnus Suresi 107 ayet fazileti ve sırları, bu ayet-i kerimeyi ezberlemek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Özellikle çok fazla faziletli olmasından dolayı pek çok durumda okunabilir. Yûnus suresi 107. ayet faziletleri aşağıda sıralanmıştır:
Yûnus Suresi 107. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye merak edilir. Çünkü faziletlerin gerçekleşmesi için ayetlerin belli miktarda okunması gerekir. Hangi faziletin gerçekleşmesi isteniyorsa buna göre surenin belli bir ayeti ya da ayetleri, belli bir sayıda okunmalıdır. Örneğin düşman şerrinden korunmak için surenin 21 defa okunması gerekir.
Yûnus suresi çeşitli durumlarda okunabilir. Örneğin vücudun herhangi bir yerinde ağrı olması durumunda, saralı hastaya şifa bulmak için, sihrin ve büyünün etkisini ortadan kaldırmak için bu sure okunabilir. Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak, kolay doğum yapmak, kısa sürede zengin olmak için de bu sureye başvurulur. Ayrıca Yûnus suresini okuyanlara Hz. Yunus’u onaylayan ve reddeden ve Nil Nehri’nde boğulan Firavun taraftarlarının 10 katı kadar sevap yazılır.