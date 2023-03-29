Dumanlı kuvars taşı faydaları: Dumanlı kuvars taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Dumanlı kuvars taşının şifa verici olduğuna inanılır ve günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır. Eski çağlardan beri kullanılan bu taş, göz alıcı parlaklığa sahiptir. Saydam, opak veya yarı saydam görünümlü çeşitleri bulunur. Dumanlı kuvars taşının rengi koyu kahve tonlarındadır. Tüm doğal taşlarda olduğu gibi dumanlı kuvars taşını kullanmadan önce konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması önerilir.

Dumanlı kuvars taşı anlamı nedir?

Dumanlı kuvars taşı pek çok kişi tarafından yaygın bir şekilde kullanılan doğal taşlardan biridir. Çoğunlukla koyu kahverengi tonlarına sahip olan bu taşın siyah ve gri rengi de bulunur. Silisyum dioksit minerallerinin çeşitlerinden biri olan bu taş, dumanlı bir görünüme sahiptir. Taşın içerisinde sanki biraz duman varmış izlenimi verir. Dumanlı kuvars taşı oluşurken doğal radyasyona uğrar. Bu durum sonucunda rengi koyulaşır. Dumanlı kuvars taşı anlamı kişiden kişiye değişebilir. bazı kişiler bu taşı aksesuar olarak tercih ederken bazı kişiler ise özelliklerinden faydalanmak için kullanılır. Bu taşın uyku ve rüya üzerinde pek çok etkisi olduğuna inanılır. Bu yüzden “rüya taşı” olarak da tabir edilir. Dumanlı kuvars taşının kişilere hem bedenen hem de ruhen iyi geldiğine inanılır.

Dumanlı kuvars taşı özellikleri nelerdir?

Dumanlı kuvars taşı birçok kişinin tercih ettiği doğal taşlar arasında yer alır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bir taş olarak bilinir. Özelikle süs eşyası, takı ve dekoratif nesnelerde kullanımı yaygındır. Sertlik derecesi 7 olan bir taştır. Bu sebepten dolayı kırılmalara karşı dayanıklıdır. Bu taşa sahip kişilerde oluşan kızgınlık, öfke, panik gibi duyguların yerini huzur alır. Başta ülkemiz olmak üzere; Brezilya, Amerika, Avustralya gibi birçok ülkede çıkarılan bir doğal taştır. Genel olarak dumanlı kuvars taşı özellikleri şu şekildedir:

Kırılmalara ve darbelere karşı oldukça sağlamdır.

Solar pleksus çakrası ve kök çakrası ile uyum içerisindedir.

Taşın rengi içerisinde bulunan radyoaktif elementlerden gelir.

Opak, şeffaf ya da yarı şeffaf görünümlü çeşitleri vardır.

Yüksek ısıya karşı renginde bozulma meydana gelir.

Dumanlı kuvars taşı ne işe yarar?

Tüm doğal taşlarda olduğu gibi dumanlı kuvars taşının da pek çok olumlu etkisi bulunur. Taşın enerjisinin bedene güç verdiğine inanılır. Ancak herkeste aynı etkiyi vermeyebilir. Kimileri için bu taş baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi olumsuz durumlara neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir doğal taşı kullanmadan önce alanında bilgili olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması tavsiye edilir. Özellikle oğlak, başak, terazi ve akrep burçlarıyla mükemmel bir uyum yakalar. Genel olarak dumanlı kuvars taşı faydaları ise şu şekildedir:

Bu taşın şifa verici ve iyileştirici etkisi vardır.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Ağrıyan bölgelere koyulup 10 dakika kadar bekletildiğinde ağrının geçtiğine inanılır.

El ve ayak hastalıklarına iyi gelir.

Uykusuzluk problemini giderir, kâbus görmeyi önler.

Sinirleri güçlendirici etkisi olduğundan sinir sistemine iyi gelir.

Özgüven duygusu sağlar.

Panik atak hastalığının azalmasında etkilidir.

Strese karşı etkilidir.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Özellikle kemoterapi gören hastaların aldığı radyasyonu engeller.

Kullanan kişiye moral verdiği için olaylara daha olumlu bakmasını sağlar.

Olumsuz enerjisi olumlu enerjiye çevirme özelliğine sahiptir.

Kişinin anda kalmasını ve anı yaşamasını sağlar.

İletişim kopukluklarını gidermede etkilidir.

Duyguları dengeler ve kullanan kişiye huzur verir.

Doğal taşlarla alakalı herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşmamak için kullanmadan önce alanında bilgili olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması son derece önemlidir.

Dumanlı kuvars taşı nasıl temizlenir?

Dumanlı kuvars taşı çevredeki olumsuz enerjiyi içine hapsettiği için belirli aralıklarla bu kötü enerjiden arındırılması gerekir. Özellikle ilk defa alınıp kullanılacak olan taşların kullanılmadan önce temizlenmesi önemlidir. Dumanlı kuvars taşının arındırılmasında birkaç basit yöntem bulunur. Dumanlı kuvars taşını temizlerken uygulanabilecek yöntemler şu şekildedir:

Akan suyun altında yıkamak

Tuzlu su içerisinde bir süre bekletmek

Güneş ışığında bir süre bekletmek

Toprağa gömüp ortalama 24 saat bekletmek (Taşı topraktan aldıktan sonra akan suda toprak kalıntılarının temizlenmesi önerilir.)

Gerçek dumanlı kuvars taşı nasıl anlaşılır?

Satın alınan dumanlı kuvars taşının özelliklerinden faydalanmak için orijinal olması gerekir. Günümüzde birçok yerde orijinal olmayan doğal taş satışı mevcuttur. Bu yüzden doğal taşları satın alırken güvenilir yerler arasından seçim yapılması önemlidir. Dumanlı kuvars taşının gerçek olup olmadığını anlamanın birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki dumanlı kuvars taşı sağlam bir yapıya sahip olduğundan ısıya karşı dayanıklıdır. Eğer satın alınan taş ısıya maruz kaldığında bozuluyorsa ve rengi akıyorsa o taşın sahte olduğundan kuşku duyulabilir. Bir diğer yol ise taşı ikiye ayırıp yani kırıp iç ve dış renginin uyumuna bakmaktır. Ancak bu yol taşın zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden ilk önerilen yol dumanlı kuvars taşının gerçek olup olmadığını ayırt etmekte daha etkilidir.

