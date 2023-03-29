Zultanit taşı faydaları: Zultanit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Zultanit taşının geçmişi çok eski zamanlara dayanmaz. 1980’li senelerden itibaren tanınmaya başlamış bir doğal taştır. Ham haliyle kullanılabilen bu taş, Türk coğrafyasına özgü bir diaspor minerali olarak bilinir. Bu mineral türü alüminyum bazlı olmakla birlikte renk değiştirici niteliğini taşır. Her doğal taşta olduğu gibi bu doğal taşı da kullanmadan önce alternatif bir tıp uzmanına danışılması önemlidir.

Zultanit taşı anlamı nedir?

Doğada renk değiştirici özelliğe sahip olan toplam beş doğal taş bulunur. Zultanit taşı bu beş taştan biri olarak öne çıkar. Renk değiştirici özelliği bulunan bu taş ışığın çeşidine göre eflatun, sarı ya da yeşil renklerine döner. Zultanit taşı anlamı “sultan” demektir. İsmini Osmanlı sultanlarından alan ve bu nedenle Sultanite olarak tabir edilen bu doğal taş oldukça göz kamaştırıcıdır. Özellikle aksesuar yapımında ve süs eşyası olarak kullanımı yaygındır. Dünya çapında bulunan en değerli taşlar arasında yer alır. Kıymetli bir maden olarak görülen zultanit taşı manyetik enerjiyi kendi üzerinde taşıma niteliğine sahiptir. Oldukça dikkat çekici ve şık olduğundan bulunduğu her ortamda kendini kolay bir şekilde belli eder. Bu taşın yaydığı enerjinin birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır.

Zultanit taşı özellikleri nelerdir?

Zultanit taşının birçok farklı özelliği bulunur. En önemli özelliklerinden biri renk değiştirmesidir. Ortamdan yayılan ışığa göre renk değiştirir. Sertlik derecesi 6,5-7 arasındadır. Bu yüzden dayanıklı ve sağlam olarak kabul edilir. Zultanit taşı ender bulunan doğal taşlardan biridir. Eflatun, sarı, yeşil renkleri yansıtmasının yanı sıra pembe, kahverengi, mor gibi daha birçok renge bürünme özelliği vardır. Genel olarak zultanit taşı özellikleri şu şekildedir:

Zultanit taşı diaspor mineral türleri arasında bulunan en kıymetli taşlardan biridir.

Renk değiştirici özelliğine sahiptir.

Kedi gözü özelliği vardır. Bu özellik taşın üzerinde tek parlak bir ışık bandının görülmesinden kaynaklıdır.

Yarı saydam bir görünüme sahiptir.

Taşın üzerinde bulunan kristalize partiküller ancak bir büyüteç yardımıyla görünür.

Zultanit taşı ne işe yarar?

Zultanit taşının insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi olduğuna inanılır. Bu tür doğal taşların doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Bu yüzden herhangi bir doğal taşı özellikle sağlık amaçlı kullanmadan önce alternatif tıp uzmanı olan birinden yardım alınması tavsiye edilir. Bu taş ayrıca yengeç, ikizler ve koç burçlarıyla mükemmel bir uyum sağlar. Genel olarak zultanit taşı faydaları ise şu şekildedir:

Stresli ve gergin ruh haline iyi gelir.

Zihnin berraklaşması konusunda yardımcı olur.

İletişim sorunu olan kişilerin iletişimini daha da kuvvetlendirir.

Nazardan koruduğuna inanılır.

Kaygı ve endişe bozukluklarının giderilmesinde etkilidir.

Odaklanmayı kolaylaştırır.

Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirmede etkilidir.

Cesaretsizlik duygusunu ortadan kaldırır.

Psikolojiye iyi geldiğinden kişinin daha olumlu düşünmesini sağlar.

Kişinin özgüvenli olmasına yardımcı olur.

Çakraları açıcı bir özelliğe sahiptir. Özellikle 4. kalp çakrası ve 1. kök çakrası üzerinde çok etkili olduğu söylenir.

Doğal taşların seçiminde ve kullanımında öncelikli olarak alternatif tıp uzmanına danışılması büyük önem taşır. Bu şekilde hangi taşın nelere iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olunabilir ve kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgiye erişim sağlanabilir.

Zultanit taşı nasıl temizlenir?

Çoğu doğal taşın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Zultanit taşı ender bulunan doğal taşlar arasında yer alır. Arındırılması çok zor olmayan bir taş olmakla birlikte narin ve zarif bir yapıya sahiptir. Bu nedenden dolayı temizleme işleminin dikkatli yapılması gerekir. Zultanit taşını temizlerken uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

Hafif ıslatılmış nemli bir bezle silmek

8 saat kalacak şekilde toprağa gömmek

30 dakika kadar güneş ışığında bekletmek

Gerçek zultanit taşı nasıl anlaşılır?

Zultanit taşı gibi tüm doğal taşların gerçek olması büyük önem taşır. Bu yüzden güvenilir yerlerden alınması tavsiye edilir. Zira birçok yerde sahte doğal taş satışı da mevcuttur. İnternet ortamında online olarak bu taşı satın alabileceğiniz siteler bulunur. Zultanit taşının gerçek olup olmadığını anlamanın en kestirme yolu büyüteç ile bakmaktır. Büyüteçle bakıldığında taşın iç taraflarında kristalize partiküller görünür. Eğer bu partiküller görünmüyorsa o taşın sahte olma olasılığı yüksektir. Bir diğer yol ise taşın renk değiştirmesidir. Eğer taşın rengi hafif geçişlerle değişiyorsa gerçektir. Ancak keskin bir şekilde renk değişimine uğruyorsa o taşın gerçek olmadığı düşünülebilir. Bu yüzden doğal taşları satın alırken güvenilir yerlerden alınması önerilir.