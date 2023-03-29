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Yeşil akik taşı faydaları: Yeşil akik taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

28.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal taşların hem ruhsal hem de fiziksel açıdan birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılır. Özellikle akik taşı çeşitlerinin kullanımı çok yaygındır. Yeşil akik taşı, akik taşı türlerinden biridir. Yeşil akik taşı yarı saydam veya opak bir görüntüye sahiptir. Hayat enerjisini dengeleyen bir taş olarak da bilinir. Peki, yeşil akik taşının faydaları ve özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Yeşil akik taşı faydaları: Yeşil akik taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Yeşil akik taşının birçok rengi mevcuttur. Günümüzde birçok kişi tarafından çok sık kullanılan bir taştır. Kuvars grubunda yer alan bu taşın şifa kaynağı olduğuna inanılır. Tüm çakralar üzerinde etkili olduğu söylenen bu taş türünün bazıları damarlıyken bazıları ise damarsız bir yapıya sahiptir. Doğal taşları kullanmadan önce alanında uzman bir alternatif tıp doktoruna danışılması önerilir.

Yeşil akik taşı anlamı nedir?

Yeşil akik taşının sertlik derecesi 7 olarak bilinir. Sertlik derecesinden dolayı dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahiptir. Bu taş ilk defa yaklaşık 3000 sene önce Antik Mısır’da birçok farklı renge boyanarak kullanılmıştır. Adını İtalya’nın Sicilya adasında bulunan Achates Nehri’nden aldığı söylenir. Yeşil renk genel olarak insana pozitif enerji saçan bir renktir. Bu yüzden yeşil akik taşının olumlu enerjiler yaydığına inanılır. Yemek taşı olarak da ifade edilen bu taşın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından kullanılmasının önerildiği söylenir. Yeşil akik taşı anlamı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kimisi kazalardan, belalardan korunmak için kullanırken kimisi ise kötü enerjiden korunmak için tercih eder.

Yeşil akik taşı özellikleri nelerdir?

Yeşil akik taşı pek çok özelliğiyle öne çıkan bir doğal taştır. Günümüzde süs eşyası, aksesuar veya şifa amaçlı kullanımı epey yaygındır. Ayrıca kimya sektöründe de kullanımı mevcuttur. Akik taşı türlerinden biri olan bu taş, akik taşı ile benzer özellikler taşır. Ancak kendine özgü özellikleri de vardır. İkizler, başak, kova gibi burçlar ile güzel bir uyum yakalar. Genel olarak yeşil akik taşı özellikleri şu şekildedir:

  • Yeşil akik taşı mikro kristallerden meydana gelen bir kuvars çeşididir.
  • Yarı saydam ya da opak bir görünümü vardır.
  • Aurayı dengelemede çok etkilidir.
  • Kalsedon taşıyla benzer özellikler taşır, fakat şekil açısından birbirlerinden farklıdır.
  • Yeşil akik taşı türü ilk çıkarıldığında mat bir renge sahiptir.
  • Volkanik kayaçlarda oluştuğu için kolay kolay kırılmayan bir yapısı vardır.

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Yeşil akik taşı ne işe yarar?

Yeşil akik taşı hem bedensel hem de ruhsal iyileşmede çok sık kullanılır. Olumlu bir enerji yaydığından tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır. Özellikle epilepsi hastalığı olan kişilerin bu taşı yanlarında taşıdığında daha az nöbet geçirdiği söylenir. Doğal taşları özellikle şifa amaçlı kullanmadan önce uzman bir alternatif tıp uzmanına danışılması büyük önem taşır. Genel olarak yeşil akik taşı faydaları ise şu şekildedir:

  • Hafızayı güçlendirir. Daha iyi odaklanmayı sağlar.
  • Bolluğu ve bereketi çeker.
  • Yeni başlangıçların taşı olarak bilinir.
  • Tüm çakraları dengeleyici bir özelliğe sahiptir.
  • Doğum esnasında yaşanan ağrıları azaltmada etkilidir.
  • Kalp ve damar hastalıklarına şifa olduğu söylenir.
  • Kadın ve göz hastalıklarının giderilmesinde etkilidir.
  • Cilt ve saç ile ilgili problemlerin çözülmesine yardımcı olur.
  • Sakinleştirici bir özelliği vardır. Özellikle uykusuzluk sorununa iyi geldiğinde inanılır.
  • Vücuttaki toksinlerden arınmada etkilidir.
  • Kederli ve öfkeli ruh halini olumluya çevirir.
  • Endişe ve korkuların yol olmasını sağlar.
  • Mantıklı düşünmede ve doğru karar vermede etkilidir.
  • Negatif durumlarda vücudu güçlendirerek dirençli olmasını sağlar.
  • Hayat enerjisi taşı olarak da bilindiği için özellikle umutsuzluk ve bıkkınlık duygularına iyi gelir.

Yeşil akik taşı gibi her doğal taşın kendine özgü birtakım yararları olabilir. Ancak faydasını görmek için tercih edilen bu taşların alanında uzman bir alternatif tıp doktoruna danışılarak kullanılması önemlidir.

Yeşil akik taşı nasıl temizlenir?

Doğal taşların belirli aralıklarla temizlenmesi tavsiye edilir. Yeşil akik taşı sağlam bir taş olduğundan temizlemek için pek çok farklı yöntem bulunur. Yeşil akik taşını temizlemek için uygulanabilecek yöntemler ise şu şekildedir:

  • Yeşil akik taşını sabunlu bir şekilde akan suyun altında yıkamak
  • Yumuşak nemli bir bez ile silmek
  • Tütsü dumanı ile negatif enerjilerden arındırmak
  • Ortalama iki saat kadar güneş altında bekletmek

Gerçek yeşil akik taşı nasıl anlaşılır?

Yeşil akik taşının üzerinde benek şeklinde desek ve renkler bulunur. Bu desen ve renklerden dolayı yosun görünümüne sahiptir. Taşın sahte olup olmadığını anlamak için bu desen ve renklerin incelenmesi gerekir. Ayrıca yeşil akik taşı sert bir yapıya sahip olduğundan çok dayanıklıdır. Eğer herhangi bir ısıyla temas ettiğinde hızlı bir şekilde eriyorsa o taşın sahte olduğundan şüphelenilebilir. Doğal taşların mutlaka güvenilir bir yerden satın alınması büyük önem taşır.

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