Malakit taşı faydaları: Malakit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış, işlenmemiş taşlar doğal taş olarak tanımlanır. Malakit taşı uzun senelerdir kullanılan ve şifa kaynağı olduğuna inanılan bir doğal taştır. Bu tür taşlar kesilip cilalanarak ya da işlenerek takı amaçlı da kullanılabilir. Malakit taşı şifa kaynağı olduğundan birçok hastalığın tedavisinde de tercih edilir. Ancak doğal taşları sağlık amaçlı kullanmadan önce alternatif bir tıp uzmanının onayı alınması son derece önemlidir.

Malakit taşı anlamı nedir?

Malakit taşı birçok kişinin hem takı hem de sağlık amaçlı kullandığı doğal taşlardan biridir. Malahit taşı olarak da tabir edilen bu taş adını İngilizcedeki “malachite" kelimesinden almıştır. Parlak koyu yeşil renge sahip olan bu taş bakır karbonattan oluştuğu için bakır mineralleri grubunda yer alır. Taşın gösterişli ve parlak olmasının sebebi monolitik kristal yapısından kaynaklıdır. M.Ö. 400 senesinde Mısırlılar tarafından Süveyş madeninde bulunmuş ve çıkarılmış bir taş olarak bilinir. Mısır Ptolemaios Krallığı’nın Kraliçesi olarak bilinen Cleopatra’nın bu taşı makyaj malzemesi olarak çok sık kullandığı söylenir. Bakır taşı olarak da adlandırılan malakit taşı yumuşak bir yapıya sahiptir. Malakit taşı anlamı “dönüşüm” şeklindedir. Malakit taşı eski dönemlerde sarayları süslemek için de kullanılmıştır.

Malakit taşı özellikleri nelerdir?

Malakit taşının birçok özelliği mevcuttur. Günümüzde aksesuar olarak kullanımı epey yaygındır. Açıktan koyu yeşile doğru birbirinden farklı renklere sahiptir. Mineral grubunda yer alan malakit taşı oksitlenme sonucunda meydana gelir. Ayrıca bünyesinde Ca, Ni, ZN, Fe, Co gibi birçok mineral bulunur. Malakit taşı çok dayanıklı olmadığından kolay bir şekilde kırılabilir. Görüntü açısından böbreği andırır. Oğlak, akrep, terazi, başak ve boğa burçlarıyla uyum sağlar. Genel olarak malakit taşı özellikleri şu şekildedir:

Bakır karbonat bileşiminden meydana gelen bu taş oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir.

Kimyasal yapısında bakır olduğu için rengi yeşildir.

Sertlik derecesi aşağı yukarı 3,5-4 derecedir.

Taşın üzerinde koyu yeşil çizgiler mevcuttur.

Sedefçilik, zanaat, sanat gibi alanlarda kullanımı yaygındır.

Zor işlenen bir yapıya sahip olduğundan diğer doğal taşlardan daha pahalıdır.

İğnemsi kristalleri ipeğimsi bir forma sahiptir.

Malakit taşının üst kısımları salkımsı, yuvarlak ve yumrulu görülür.

Bazı malakit taşları elmas parıltısına sahipken bazıları ise camsı bir parlaklığa sahiptir.

Bu taşın kırılma yüzeyi midye kabuğuna benzer.

Dönüşüm ve neşe taşı olarak bilinir.

Malakit taşı ısıya dayanıklı değildir. Isıtıldığı zaman üzerinde kararmalar oluşur.

Dünyada malakit taşı açısından en zengin olan bölgeler; Avustralya, Meksika, Rusya, Kongo, Zambiya ve Gabon’dur.

Malakit taşı ne işe yarar?

Malakit taşı diğer doğal taşlar gibi şifalı bir özelliğe sahiptir. Koruyucu ve iyileştirici faydaları bulunan bu taş pek çok farklı alanda kullanılır. Neşe taşı olarak da bilindiği için özellikle olumsuz ve negatif ruh hallerinin düzelmesine yardımcı olur. Kaybolma, kaza gibi olumsuz durumlara karşı koruyucu özelliği mevcuttur. Malakit taşının bilimsel olarak faydaları olduğuna dair net bir çalışma yoktur. Bu yüzden doğal taşları şifa için kullanmadan önce uzman bir alternatif tıp doktoruna danışılması son derece önemlidir. Malakit taşının hem bedensel hem de ruhsal açıdan pek çok faydası olduğuna inanılır. Genel olarak malakit taşı faydaları şu şekildedir:

Ruhsal yönden sakinleştirir ve ağrıları giderir.

Acının ve üzüntünün giderilmesinde etkilidir.

Kalbi kuvvetlendirdiğine inanılır.

Çakraların açılmasında etkilidir.

Romatizma hastalığının giderilmesinde etkisi vardır.

Kan basıncını düşürmede etkilidir.

Kalp ve damar rahatsızlığına iyi geldiği söylenir.

Dişil enerjinin artmasında önemli bir rol oynar.

Kırılan kemiklerin kaynamasını sağlar.

Nefes darlığının giderilmesinde etkili olduğuna inanılır.

Negatif düşünceleri pozitif düşüncelere döndürür.

Araçla seyahat ederken meydana gelen mide bulantılarını kesmede etkilidir.

Migren ve vertigo hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Kadınlarda oluşan cinsel isteksizliğin ortadan kalkmasında etkilidir.

Uykusuzluk problemine iyi geldiği söylenir.

Korku, suçluluk gibi hislerin giderilmesinde etkilidir.

Endişeden ve kaygı duygusundan arındırır.

Her şeye evet diyenlerin daha kolay hayır demesini sağlar.

Malakit taşının hem fiziksel hem de ruhsal yönden birçok yararı olduğuna inanılır. Ancak bu taşı kullanmadan önce alanında uzman bir alternatif tıp uzmanına danışmak büyük önem taşır.

Malakit taşı nasıl temizlenir?

Malakit taşı çok kolay kırılan bir doğal taştır. Bu yüzden temizliği yapılırken dikkat edilmesi gerekir. Malakit taşı gibi sertlik derecesi düşük olan doğal taşların suda yıkanması veya toprağa gömülmesi zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden nemli bir bezle silinerek negatif enerjilerden arındırılması tavsiye edilir. Nemli bezle silme dışında tütsü ile de temizlenebilir. Tütsüyle temizlerken tütsünün dumanının taşın her yeriyle temas etmesi önemlidir. Ayrıca başka bir doğal taşın yanına malakit taşını koyup bir süre bekleterek de arındırma işlemi yapılabilir.

Gerçek malakit taşı nasıl anlaşılır?

Doğal taşların güvenilir yerlerden satın alınması büyük önem taşır. Gerçek malakit taşını anlamanın en kısa yolu rengine ve bantlarına bakmaktır. Taşın üst kısımlarında siyah bantlar vardır. Ayrıca fiyatı pahalı olan bir doğal taştır. Malakit taşının desenleriyle rengi arasındaki geçişler daha yumuşaktır. Taşın üzerinde bulunan desen ve renkler arasında keskin bir geçiş oluyorsa, taş hafif geliyorsa, üzerinde siyah bantlar yoksa sahte olduğundan kuşku duyulabilir.