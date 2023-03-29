Malakit taşı faydaları: Malakit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış, işlenmemiş taşlar doğal taş olarak tanımlanır. Malakit taşı uzun senelerdir kullanılan ve şifa kaynağı olduğuna inanılan bir doğal taştır. Bu tür taşlar kesilip cilalanarak ya da işlenerek takı amaçlı da kullanılabilir. Malakit taşı şifa kaynağı olduğundan birçok hastalığın tedavisinde de tercih edilir. Ancak doğal taşları sağlık amaçlı kullanmadan önce alternatif bir tıp uzmanının onayı alınması son derece önemlidir.
Malakit taşı birçok kişinin hem takı hem de sağlık amaçlı kullandığı doğal taşlardan biridir. Malahit taşı olarak da tabir edilen bu taş adını İngilizcedeki “malachite" kelimesinden almıştır. Parlak koyu yeşil renge sahip olan bu taş bakır karbonattan oluştuğu için bakır mineralleri grubunda yer alır. Taşın gösterişli ve parlak olmasının sebebi monolitik kristal yapısından kaynaklıdır. M.Ö. 400 senesinde Mısırlılar tarafından Süveyş madeninde bulunmuş ve çıkarılmış bir taş olarak bilinir. Mısır Ptolemaios Krallığı’nın Kraliçesi olarak bilinen Cleopatra’nın bu taşı makyaj malzemesi olarak çok sık kullandığı söylenir. Bakır taşı olarak da adlandırılan malakit taşı yumuşak bir yapıya sahiptir. Malakit taşı anlamı “dönüşüm” şeklindedir. Malakit taşı eski dönemlerde sarayları süslemek için de kullanılmıştır.
Malakit taşının birçok özelliği mevcuttur. Günümüzde aksesuar olarak kullanımı epey yaygındır. Açıktan koyu yeşile doğru birbirinden farklı renklere sahiptir. Mineral grubunda yer alan malakit taşı oksitlenme sonucunda meydana gelir. Ayrıca bünyesinde Ca, Ni, ZN, Fe, Co gibi birçok mineral bulunur. Malakit taşı çok dayanıklı olmadığından kolay bir şekilde kırılabilir. Görüntü açısından böbreği andırır. Oğlak, akrep, terazi, başak ve boğa burçlarıyla uyum sağlar. Genel olarak malakit taşı özellikleri şu şekildedir:
Malakit taşı diğer doğal taşlar gibi şifalı bir özelliğe sahiptir. Koruyucu ve iyileştirici faydaları bulunan bu taş pek çok farklı alanda kullanılır. Neşe taşı olarak da bilindiği için özellikle olumsuz ve negatif ruh hallerinin düzelmesine yardımcı olur. Kaybolma, kaza gibi olumsuz durumlara karşı koruyucu özelliği mevcuttur. Malakit taşının bilimsel olarak faydaları olduğuna dair net bir çalışma yoktur. Bu yüzden doğal taşları şifa için kullanmadan önce uzman bir alternatif tıp doktoruna danışılması son derece önemlidir. Malakit taşının hem bedensel hem de ruhsal açıdan pek çok faydası olduğuna inanılır. Genel olarak malakit taşı faydaları şu şekildedir:
Malakit taşının hem fiziksel hem de ruhsal yönden birçok yararı olduğuna inanılır. Ancak bu taşı kullanmadan önce alanında uzman bir alternatif tıp uzmanına danışmak büyük önem taşır.
Malakit taşı çok kolay kırılan bir doğal taştır. Bu yüzden temizliği yapılırken dikkat edilmesi gerekir. Malakit taşı gibi sertlik derecesi düşük olan doğal taşların suda yıkanması veya toprağa gömülmesi zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden nemli bir bezle silinerek negatif enerjilerden arındırılması tavsiye edilir. Nemli bezle silme dışında tütsü ile de temizlenebilir. Tütsüyle temizlerken tütsünün dumanının taşın her yeriyle temas etmesi önemlidir. Ayrıca başka bir doğal taşın yanına malakit taşını koyup bir süre bekleterek de arındırma işlemi yapılabilir.
Doğal taşların güvenilir yerlerden satın alınması büyük önem taşır. Gerçek malakit taşını anlamanın en kısa yolu rengine ve bantlarına bakmaktır. Taşın üst kısımlarında siyah bantlar vardır. Ayrıca fiyatı pahalı olan bir doğal taştır. Malakit taşının desenleriyle rengi arasındaki geçişler daha yumuşaktır. Taşın üzerinde bulunan desen ve renkler arasında keskin bir geçiş oluyorsa, taş hafif geliyorsa, üzerinde siyah bantlar yoksa sahte olduğundan kuşku duyulabilir.