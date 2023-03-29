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Lapis lazuli taşı faydaları: Lapis lazuli taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

28.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu doğal taşın geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanır. Pek çok kişi doğal taşların doğru kullanıldığında çok sayıda yararı olduğuna inanır. Lapis lazuli taşı da bu taşlar arasında yer alır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu doğal taşın rengi mavi olduğundan “mavi taş” olarak da bilinir. Günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir doğal taştır. Peki, lapis lazuli taşının faydaları ve özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Lapis lazuli taşı faydaları: Lapis lazuli taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Lapis lazuli taşı, göz alıcı renkleriyle öne çıkar. Özellikle aksesuar olarak kullanımı çok yaygındır. Göz kamaştırıcı olmasının yanı sıra birçok hastalığı iyileştirdiğine inanılır. Taşın rengi biraz koyu olduğundan gece taşı ve gök taşı olarak da bilinir. Yarı şeffaf ve opak bir görünüme sahiptir. Doğal taşların faydası olduğuna inanılırsa da kullanmadan önce alanında uzman bir alternatif tıp doktoruna danışılması önemlidir.

Lapis lazuli taşı anlamı nedir?

Lapis lazuli taşının kullanımı çok eski çağlara dayanır. Eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de mücevher olarak kullanımı bulunur. Lapis lazuli taşı anlamı göklerin taşıdır. Koyu mavi bir renge sahip olduğundan dolayı göklerin simgesi olarak görülür. Birden fazla mineralden meydana gelir. Bu yüzden mineral çeşidi değil, kaya çeşidi olarak kabul edilir. Lapis lazuli taşı çoğunlukla koyu mavi renge sahip olsa da sarı ve beyaz renkleri de bulunur. Pakistan, Afganistan, Amerika, İtalya, İsviçre gibi birçok ülkede bu doğal taşa sık rastlanır. Günümüzde daha çok takı amaçlı kullanılır. Doğal taşlar arasında dikkatli kullanılması gereken bir taş olarak bilinir. Bu taşın yaydığı enerjinin iyileştirici olduğuna inanılır.

Lapis lazuli taşı özellikleri nelerdir?

Lapis lazuli taşının tıpkı diğer doğal taşlar gibi birçok özelliği mevcuttur. Aksesuar, süs eşyası ve sağlık amacıyla kullanımı yaygındır. Ayrıca kozmetik alanında da kullanıldığı ifade edilir. Lapis lazuli taşının sertlik derecesi 5,5-6 arasındadır. Terazi, balık, boğa ve yay burçlarıyla uyum içinde olduğu söylenir. Genel olarak lapis lazuli taşı özellikleri şu şekildedir:

  • Yarı saydam ve opak bir görünüme sahiptir.
  • Boğaz ve taç çakraları üzerinde çok etkili olduğuna inanılır.
  • Hava elementini temsil eder.
  • Birden fazla mineralden oluştuğu için kaya çeşidi olarak bilinir.
  • Doğada saf halde bulunmayan bir doğal taştır.
  • Psişik yetenekleri ve becerileri temsil eder.

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Lapis lazuli taşı ne işe yarar?

Lapis lazuli taşının insan sağlığına çok faydası olduğuna inanılır. Çok yönlü bir iyileştirici etkiye sahiptir. Sürekli kullanılması tavsiye edilmez. Yaydığı enerji çok güçlü olduğundan bazı kişilerde baş dönmesine sebebiyet verebilir. Diğer doğal taşlarda olduğu gibi herhangi bir taşı kullanmadan önce alternatif tıp uzmanı birine danışılması büyük önem taşır. Genel olarak lapis taşı faydaları ise şu şekildedir:

  • Ruhsal açıdan depresif hallerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
  • Tansiyonu düzenler.
  • Küçük çocukları özellikle solunum yolu hastalıklarından koruduğuna inanılır.
  • Tiroid problemlerine karşı çok etkilidir.
  • Endişe ve kaygıların azalmasını sağlar.
  • Kemiklerin kuvvetlenmesinde etkilidir.
  • Zihni temizleyerek, düşüncelerin daha berrak olmasına yardımcı olur.
  • Uykusuzluk problemlerini ortadan kaldırır.
  • Bağışıklık sisteminin güçlendirmede etkilidir.
  • Meditasyon yapmak için en iyi taşlardan biridir.
  • Kişinin kendisiyle olan çatışmasını bitirir ve iç barışı sağlar.
  • Hamile kadınların düşük yapmasını önlediğine inanılır.
  • Görme ve işitme bozukluklarının giderilmesinde etkilidir.
  • Öfke kontrolü olmayan insanların daha kontrollü olmasını sağlar.
  • Kişinin kendini daha değerli görmesinde etkilidir.
  • Kalp ve akıl arasında bir bağlantı kurulmasını sağlar.
  • Odaklanma problemini ortadan kaldırır.
  • Psişik düşüncelere karşı koruyucu niteliğe sahiptir.
  • Akıl ve zekâ üzerinde etkilidir.
  • Bireylere ilham verir, boğaz ve ses tellerine iyi geldiği söylenir.

Lapis lazuli taşı nasıl temizlenir?

Tüm doğal taşlarda olduğu gibi lapis lazuli taşının da belirli periyotlarda temizlenmesi gerekir. Özellikle ilk kez doğal taş kullanılacağı zaman kullanmadan önce temizlenmesi önerilir. Lapis lazuli taşını temizlemenin birden fazla yöntemi mevcuttur. Lapis lazuli taşını temizlemek için uygulanabilecek yöntemler şu şekildedir:

  • Taşı toprağa gömüp ortalama 24 saat bekletmek
  • Bir tütsü yakarak tütsünün dumanında taşı gezdirmek
  • Akan bir suyun altında yaklaşık beş dakika kadar yıkamak
  • Güneş ışığında bir süre bekletmek
  • Bir tuz lambası veya selenit taşının yanına bırakarak arınmasını sağlamak

Doğal taşların kullanılmadan önce konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanından yardım alınması çok önemlidir.

Gerçek lapis lazuli taşı nasıl anlaşılır?

Lapis lazuli taşının gerçek olup olmadığı anlamak için birkaç basit yöntem bulunur. Bu taş pürüzsüz ve parlak bir görünüme sahiptir. Işığa tutulduğunda pürüzsüz ve parlak yapısının net bir şekilde görülmesi gerekir. Ayrıca taşın yüzeyinde beyaz ve sarı lekeler mevcuttur. Bu özellikleri taşımayan taşların sahte olduğundan kuşku duyulabilir. Lapis lazuli taşı doğal taş satan online mağazalardan alınabilir. Taşın güvenilir yerlerden alınması büyük önem taşır.

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