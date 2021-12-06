HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünürü ve eşini öldürüp kızlarını yaralamıştı! Cezaevinde intihar etti

Dünürü ve eşini öldürüp kızlarını yaralamıştı! Cezaevinde intihar etti

06.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de geçen 29 Ekim’de tartıştığı dünürü Ali Çağlar (64) ile eşi Sultan Çağları (62) av tüfeğiyle vurarak öldüren, kızları Ebru Çağlar’ı (40) ise yaralayan Recep Ataman (62), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Dünürü ve eşini öldürüp kızlarını yaralamıştı! Cezaevinde intihar etti

Olay, 29 Ekim'de Çukurçayır Mahallesi 771’inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü Ali Çağlar’ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar’a ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ali Çağlar’ın öldüğünü belirledi. Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sultan Çağlar da hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ataman, aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Kapalı Cezaevi'nde bulunan Recep Ataman’ın girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Bölgedeki lokal iklimi oluşturuyordu! İçler acısı haldeBölgedeki lokal iklimi oluşturuyordu! İçler acısı halde
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar cezaevi Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Erdoğan "Boş teneke" demişti! Babacan'dan çok sert tepki

Erdoğan "Boş teneke" demişti! Babacan'dan çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.