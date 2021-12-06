HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşete düşüren olay! Eşini öldürüp intihar etti

06.12.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay! Eşini öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İsmail Çakır (60) ile eşi Zehra Çakır (39) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakır, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır’a ateş ettikten sonra kendisini vurdu.

AW484230_01

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İsmail Çakır da ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Korkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulunduKorkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu

Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladıDünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladı
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
İsmiyle arayan onu bulamıyor! Masrafı duyanı şaşırtıyorİsmiyle arayan onu bulamıyor! Masrafı duyanı şaşırtıyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Erdoğan "Boş teneke" demişti! Babacan'dan çok sert tepki

Erdoğan "Boş teneke" demişti! Babacan'dan çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.