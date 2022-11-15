Mucize kurtuluş! Alev alev yanan binadan çamaşır ipine tutunarak atladı... Saniye saniye kaydedildi

İtalya’nın Cosenza kentinde tarihi bir binada çıkan yakın sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 28 yaşındaki adam itfaiye ekibinin yataklardan oluşturduğu ana kendisini hiç düşünmeden bıraktı. Adamın heyecan verici kurtulma anları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Komşular tarafından büyük bir panik ve korkuyla takip edilen anlarda adam havada daireler çizerek düştü.

EVLERİNDEN YATAK ATTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı kurtarmak için komşu evlerden aşağıya yatak atlamalarını istedi. Yanan binanın penceresinin hemen altına sıralanan yataklara genç büyük bir hızla atladı. Yatakların sıralanmasını pencere kenarından bekleyen ve çamaşır ipine tutunan adam, itfaiyeciler tarafından güvenli bir yere götürüldü ve ardından hastaneye taşındı. Yerel basında adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NEDENİ HÂLÂ BİLİNMİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmazken binanın metruk olduğu belirtildi. Tamamen terk edilmiş haldeki binada gencin içeride ne yaptığının da araştıracağı öğrenildi.



