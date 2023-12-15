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    4. Dünya bu Çinli bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

    Dünya bu Çinli bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

    15.12.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'nın Guangdong eyaletindeki şubesinin eski müdürü Xu Guojun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eski banka müdürünün sahte krediler, uygunsuz geri ödemeler ve banka fonlarının başka hesaplara akması yoluyla zarar oluştuğunu söyledi.

    Dünya bu Çinli bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

    Bank of China'nın Guangdong eyaletindeki şubesinin eski müdürü Xu Guojun, görev yaptığı 1993'ten 2001 yılına kadar 2,3 milyar yuanı (325 milyon dolar) zimmetine geçirmekten suçlu bulunmuştu. Mahkemeden yapılan açıklamalara göre, Xu ve diğer iki eski Bank of China çalışanı, sahte krediler, uygunsuz geri ödemeler ve banka fonlarındaki sistemsel boşluklardan yararlanarak zimmetine para geçirmekle suçlandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çalınan paranın 2 milyar yuan'dan fazlasının geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

    ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

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    Guojun'un işbirlikçisi olan 2 çalışma arkadaşı 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 yılında ABD'ye kaçan Guojun, iki yıl önce zorla ülkesine geri gönderildi. Tüm mal varlığına el konulan Guojun, ömür boyu siyasi haklardan da mahrum bırakılarak hapis cezasına çarptırıldı.

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    Çin Bankacı
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