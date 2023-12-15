Dünya bu Çinli bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Bank of China'nın Guangdong eyaletindeki şubesinin eski müdürü Xu Guojun, görev yaptığı 1993'ten 2001 yılına kadar 2,3 milyar yuanı (325 milyon dolar) zimmetine geçirmekten suçlu bulunmuştu. Mahkemeden yapılan açıklamalara göre, Xu ve diğer iki eski Bank of China çalışanı, sahte krediler, uygunsuz geri ödemeler ve banka fonlarındaki sistemsel boşluklardan yararlanarak zimmetine para geçirmekle suçlandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çalınan paranın 2 milyar yuan'dan fazlasının geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Guojun'un işbirlikçisi olan 2 çalışma arkadaşı 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 yılında ABD'ye kaçan Guojun, iki yıl önce zorla ülkesine geri gönderildi. Tüm mal varlığına el konulan Guojun, ömür boyu siyasi haklardan da mahrum bırakılarak hapis cezasına çarptırıldı.