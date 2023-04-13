Dünya bu kadını konuşuyor! 40 yaşında 44 çocuk sahibi... Sadece bir erkekle evlendi, hepsini kendisi doğurdu

Uganda’da yaşayan 40 yaşındaki Mariem Nabatanzi, 12 yaşında ailesi onu evlendirdikten sonra tam 28 yıl içinde 44 çocuk doğurdu. Evliliği boyunca 4 kez ikiz, 5 kez üçüz ve 5 kez dördüz bebekler dünyaya getiren Nabatanzi sadece bir doğumunda tek bir çocuğu oldu. Doğumlarının sonrasında 20’si erkek ve 18’i kız olmak üzere 38 çocuğunun hayatta kaldığını ifade eden kadın, 6 çocuğunun olumsuz yaşam koşulları ve sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiğini dile getirdi.

KOCASI DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ülkesinde “Mama Uganda” olarak anılan Nabatanzi, doktora gittiğinde ise kendisine hiperovülasyon teşhisi konuldu. oktorlar, Nabatanzi’nin doğum yapmaması durumunda ölüme kadar varan sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalacağını belirttiler. Nabatanzi’nin kocası ise daha fazla dayanamayacağını dile getirerek karısını ve çocuklarını terk etti. Kocasının gidişinina ardından Nabatanzi, çocuklarına bakmak için hurdacılıktan kuaförlüğe birden fazla işte çalışmak zorunda kaldı.

HİPEROVÜLASYON NEDİR?

Hiperovülasyon, adet döngüsü sırasında birden fazla yumurtanın üretilmesini ve salınmasını ifade eder.Hiperovülasyon, doğal olarak meydana gelebilir veya üçüncü şahıs üremesinde yumurta bağışı amacıyla hormon tedavileri yoluyla uyarılabilir.