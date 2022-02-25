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Kadın yolcunun yanında cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yaparken yakalandı

25.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den İrlanda’ya hareket eden bir yolcu uçağında dünyanın konuştuğu bir olay yaşandı. Dünya basının manşetlerine taşınan olayda, 25 yaşındaki Loan Remi Makula isimli genç bir adam kadın yolcunun yanında mastürbasyon yaparken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Makula, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın yolcunun yanında cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yaparken yakalandı

İngiltere’nin Manchester şehrinden İrlanda’nın Shannon kentine doğru hareket eden bir uçakta yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Uçaktaki bir kadın yolcunun yanına oturan Loan Remi Makula isimli genç bir adam iddialara göre cinsel organını çıkartarak mastürbasyon yaptı. Bu anları gören kadın ise uçak personeline haber vererek adamı şikayet etti.

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UÇAK PERSONELİ DEVREYE GİRDİ

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Kadın yolcu şahit olduğu durumu uçak personeline bildirdi. Uçağın havalimanına inmesinden sonra Loan Remi Makula gözaltına alındı. Ennis Bölge Mahkemesi'nde yargılanması devam edilen Makula hakkındaki ceza belli oldu.

Trafikte işlediği cezalar nedeniyle hakkında mahkumiyet bulunan Makula, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın yargıcı Mary Larkin ise Makula'nın davranışını istismar olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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