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  4. Dünya bu protestoyu konuşuyor! Eteğini kaldırarak kasıklarını gösterdi... Hareketi gündem oldu

Dünya bu protestoyu konuşuyor! Eteğini kaldırarak kasıklarını gösterdi... Hareketi gündem oldu

24.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç parlamentosunun şimdiye kadarki en uzun oturumu dün gerçekleşti. İskoçya’da yaşayan 16 yaş ve üzerindeki trans bireylere tıbbi bir teşhis olmaksızın yeni cinsiyetlerinin yasal olarak tanımlanmasına ilişki yasa tasarısı görüşmeleri şiddetli bir şekilde devam etti. Söz konusu yasanın kabul edilmesi üzerine bir kadın protestocu duruma eteğini kaldırarak tepki gösterdi.

Dünya bu protestoyu konuşuyor! Eteğini kaldırarak kasıklarını gösterdi... Hareketi gündem oldu

İskoç parlamentosunda trans haklarına ilişkin olarak düzenlenen yasa tasarısı hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Cinsiyet Tanıma Reformu (İskoçya) Yasa Tasarısı, İskoç parlamentosu tarafından 39'a karşı 86 oyla kabul edildi. Bu yasa sayesinde trans bireyler tıbbi teşhise gerek duymadan yasal olarak yeni cinsiyetlerini tanımlayabilmek için cinsiyet tanıma sertifikası (GRC) alma hakkını veriyor.

FEMİNİST GRUPLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Yasanın kabul edilmesinden önce İskoçya’da bir bireyin cinsiyetinin yasal olarak tanımlanması için başvurudan önce kalıcı olarak yeni cinsiyetinde 2 yıl yaşama süresini geçirmesi zorunluydu. Yasyal birlikte bu süre 3 aya indirildi. Aynı zamanda kişinin fikrini değiştirebilmesi durumu için de 3 aylık bir düşünme süresi verildi.

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Kadın grupları mevzuatın taciz ve tecavüz vakalarını arttırabileceğini ifade ederek, kadınları ve kız çocuklarını sadece kadınlara özel alanlarda savunmasız bıraktığını söyledi. Yasa tasarısı kapsamında yasal olarak kendisini bir kadın olarak tanımlayan erkeklerin umumi tuvalet, soyunma odası, hapishaneler gibi kadınlara ait alanlara girmesini kolaylaştırdığını belirtti.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Yasa tasarısının tartışıldığı sırada bir kadın ayağa kalkarak önce eteğini yukarı kaldırdı. Ardından ise “Bu bir utanç. Bizi savunmasız bırakıyorsunuz” diyerek bağırmaya başladı. Protestocular polisler tarafından salondan çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya LGBTİ+ trans birey

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