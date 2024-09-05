Dünya bu skandalı konuşuyor! Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunva 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi... Hiçbir anını hatırlamıyor

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın Avignon kenti yakınlarındaki Mazan'da yaşayan çift, cinsel istismar davasıyla gündemde. 71 yaşındaki Dominique Pelicot isimli tutuklu, evlerine yabancı insanları davet etmek için bir çevrimiçi forum kullandığını ve daha sonra bu siteyi kapattığını söyledi.

Mahkemede adamın karısını uyuşturucu maddeyle bayılttıktan sonra eve davet ettiği yabancılarla para karşılığında zorla birliktelik yaşattığına dair kanıtlar sunuldu.

HİÇBİR DETAYINI HATIRLAMIYOR

Gisele, 2020 yılında polisin kocasının telefonunda kendisine ait yüzlerce fotoğraf bulmasının ardından keşfettiği on yıllık istismara dair hiçbir şey hatırlamıyor. Çiftin evinde meydana gelen onlarca tecavüzü gösterdiği iddia edilen fotoğraf ve videolarda, kadının bilinçsiz ve çoğunlukla cenin pozisyonunda olduğu görüldü.

Bu sabah görülen mahkemenin duruşmasında Pelicot'un karısına üç erkekle birlikte saldırdığını gösteren bazı görüntülerin bulunduğu ve bu tacizin yaklaşık 6 saat sürdüğü ifade edildi.