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Dünya çapında pek çok site çöktü!

08.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dünya çapında Amazon, CNN, Reddit, Guardian, New York Times, Twitch gibi birçok siteye erişim sağlanamıyor.

Dünya çapında pek çok site çöktü!

Dünya çapında pek çok internet sitesinde çökme sorunu yaşanıyor.

Çökme sorunu yaşayan siteler arasında Amazon, Reddit, Guardian, New York Times, Twitch ve CNN gibi internet sitelerinin yer aldığı söyleniyor. Downdetector'a göre sorun yaşayan bazı siteler ve servisler şöyle:

Downdetector

Birçok uluslararası internet sitesinin aynı anda çökmesi, siber saldırı şüphesini akıllara getirmiş durumda. Fakat problemin kesin nedeni henüz bilinmiyor.

İnternet sitelerine erişim sorununun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirketten kaynaklandığı bildiriliyor. Fastly, durum sayfasında ise sorunun belirlendiğini ve bir onarım üzerinde çalışıldığını aktarıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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