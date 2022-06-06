Dünya devi Elon Musk'ın rest çektiği çalışanların peşinde! "Mars imparatoru sizi istemiyorsa bize gelin"

Tesla CEO'su Elon Musk, yöneticilere gönderdiği bir e-postada uzaktan çalışmak isteyen herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerektiğini kaydetti. Musk, eğer gelmezlerse çalışanların istifa ettiklerini varsayacaklarını da ekledi. Bu uyarı sonrası uzaktan çalışmak isteyen Tesla çalışanlarının yeni politikadan pek memnun olmadıkları ve yeni politikanın eleştirilerle karşılaştığı öğrenildi. Musk'ın ya en az 40 saat çalışın ya da ayrılın restini çekmesi sonrası bir e-ticaret şirketi o çalışanlar için dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"ELON MUSK GİBİLER TARAFINDAN YÖNETİLMEKTEN HOŞLANMIYORSANIZ BİZE GELİN"

Teslarati'nin haberine göre, Jeff Bezos'un kurucusu olduğu e-ticaret şirketi Amazon, Musk'ın yeni politikasından memnun olmayan çalışanların peşine düştü. Amazon'un Web Hizmetleri (AWS) bölümünden işe alım lideri Zafar Choudhury çalışanları Amazon'a davet etti. Choundhury, "Mars İmparatoru sizi istemiyorsa, sizi AWS'ye getirmekten mutluluk duyarım. Elon Musk gibiler tarafından yönetilmekten hoşlanmıyorsanız, #AWS'ye gelin!” dedi.

Amazon, geçtiğimiz yıl şirket çalışanlarının süresiz olarak evden çalışmasına izin veren bir politika başlatmıştı.

