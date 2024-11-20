Dünya günlerce bu olayı konuşmuştu! 19 yaşındaki market çalışanının cansız bedeni fırında bulunmuştu: Gizemi nihayet çözüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Halifax bölgesindeki bir süpermarkette annesiyle birlikte çalışan Hint asıllı 19 yaşındaki Gursimran Kaur hayatını kaybetmişti. Marketin fırınında pişirilerek hayatını kaybeden genç kızın ölümünün ardında şüpheli bir durum olmadığı ifade edildi.

CİNAYET DEĞİLMİŞ

Halifax Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Polis soruşturması, ölümün şüpheli olmadığını ve şüpheli bir durum olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını tespit etti.Araştırmacılar bu güncellemeyi paylaşmak ve başsağlığı dilemek için aileyle bir araya geldi. Bu zor zamanda düşüncelerimiz onlarla birlikte" dedi.