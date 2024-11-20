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Dünya günlerce bu olayı konuşmuştu! 19 yaşındaki market çalışanının cansız bedeni fırında bulunmuştu: Gizemi nihayet çözüldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 12:33
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Kanada'nın Halifax bölgesinde Mumford Yolu'ndaki Walmart Bakery'de çalışan 19 yaşındaki Gursimran Kaur'un cansız bedeni market fırınında kömürleşmiş halde bulunmuştu. Süpermarkette çalışan annesi de bu korkunç keşfi 19 Ekim'de yapmıştı. Olayın üzerinden 1 ay geçmesinin ardından Kanadalı yetkililer soruşturmayı kapattıklarını söyledi. Yapılan açıklamada 19 yaşındaki kızın ölümünün cinayet olmadığı belirtildi.

Dünya günlerce bu olayı konuşmuştu! 19 yaşındaki market çalışanının cansız bedeni fırında bulunmuştu: Gizemi nihayet çözüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Halifax bölgesindeki bir süpermarkette annesiyle birlikte çalışan Hint asıllı 19 yaşındaki Gursimran Kaur hayatını kaybetmişti. Marketin fırınında pişirilerek hayatını kaybeden genç kızın ölümünün ardında şüpheli bir durum olmadığı ifade edildi.

CİNAYET DEĞİLMİŞ

Halifax Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Polis soruşturması, ölümün şüpheli olmadığını ve şüpheli bir durum olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını tespit etti.Araştırmacılar bu güncellemeyi paylaşmak ve başsağlığı dilemek için aileyle bir araya geldi. Bu zor zamanda düşüncelerimiz onlarla birlikte" dedi.

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