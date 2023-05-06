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Dünya Kupası’nı kasıp kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll minicik bikinisiyle sokak ortasında poz verdi... Bir gören bir daha baktı

06.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda cesur kıyafet seçimleriyle tribündeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ivana Knöll yine Instagram’da şov yaptı. Siyaha bikini takımıyla Knöll, Miami sokaklarını alev alev yaktı.

Dünya Kupası’nı kasıp kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll minicik bikinisiyle sokak ortasında poz verdi... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Ivana Knöll 2022 Dünya Kupası’nın sembol isimlerinden biri haline geldikten sonra Instagram’da 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Eski Hırvatistan güzeli Knöll sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not almayı başardı. Miami sokaklarında siyah bikini takımıyla boy gösteren fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

CESUR SEÇİMLERİNE DEVAM EDİYOR

ıvana

Katar’daki Dünya Kupası sırasında Hırvatistan bayrağının desenlerinden oluşan cesur kıyafetleriyle ses getirmeyi başaran Knöll geleneğini bozmadı. Miami’de siyah bikinisiyle çekilen bir pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Knöll sosyal medyada gündem oldu.

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