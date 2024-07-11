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  4. Dünya liderlerinin gözünü alamadığı ayakkabılar: Başbakan Edi Rama, NATO Liderler Zirvesi'nde farkını ortaya koydu

Dünya liderlerinin gözünü alamadığı ayakkabılar: Başbakan Edi Rama, NATO Liderler Zirvesi'nde farkını ortaya koydu

11.07.2024 09:57
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
11.07.2024 09:57
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Dünyanın yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'nde fotoğraf çekimi sırasındaki ilginç görüntü ses getirdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabılarını görenler gözlerini alamadı. Ayakkabılara bakışlarıyla dikkat çekenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden da vardı. Üstelik Macron beğenisini gizlemedi de. Sıra dışı o anlar kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün sona eriyor. Dün ise aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti. Fotoğraf çekiminde damgasını vuran ise Başbakan Edi Rama'nın sıra dışı ayakkabı tercihi oldu.

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ZİRVEYE 'EDİ RAMA' İMZASI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın tercihini görenler adeta kendini kaptırdı. Liderler çoğunlukla olduğu gibi siyah klasik ayakkabılar giyerken Edi Rama zirveye beyaz spor ayakkabılarla katılınca ortaya farklı bir manzara çıktı.

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BIDEN'IN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Rama'nın ayakkabıları dünya liderlerinin de dikkatini çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın sahnede Rama'nın arkasından yürürken bir anlığına bembeyaz ayakkabılara gözünün takıldığı görüldü.

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MACRON BUNU BEĞENDİ!

Yine ayakkabılardan gözünü alamayan bir başka lider de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Daha sonra Rama ile göz göze geldiklerinde Macron'un ayakkabıları işaret edip baş parmağıyla 'onay' işareti yaptığı, iki liderin de gülümsediği görüldü.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
NATO Arnavutluk spor ayakkabı ayakkabı
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