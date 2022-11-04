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Dünya nefesini tuttu! Tonlarca ağırlıktaki Çin roketi nereye düşecek? G.O.R.A seneler sonra gündem oldu: 'Getirin kutsal taşları'

04.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya düşecek Çin roketini endişeyle takip ediyor. Roket pazartesi günü Çin'in uzay istasyonunun son modülünü taşımıştı. Ancak kontrolsüz şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçti. Tonlarca ağırlıktaki parça hızla düşüyor. Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Türkiye’ye düşeceği yönündeki haberlere ilişkin Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) bir açıklama gelirken, sosyal medya Çin roketi paylaşımlarıyla dolmuş durumda. Bir paylaşım ise akıllara G.O.R.A filmini getirdi.

Dünya nefesini tuttu! Tonlarca ağırlıktaki Çin roketi nereye düşecek? G.O.R.A seneler sonra gündem oldu: 'Getirin kutsal taşları'

Uzay araştırmaları oldukça masraflı ancak bazen de tehlikelerle dolu. Dünya çapında birçok uzay ajansı uzaya gidebilmek, uzayı biraz daha iyi anlayabilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Çin'in yaptığı da buydu. Son dönemde uzay araştırmalarına hız veren Çin, kendi uzay istasyonu olan Tiangong'u inşa etmeye başladı. Pazartesi günü ise uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünü göndermek için Long March-5B Y4 roketini fırlattı. Ancak 10 katlı bina yüksekliğindeki bu roket, şimdi Dünya'yı tehdit ediyor!

ÇİN'İN ROKETİ DÜNYA'YA DÜŞECEK! PEKİ NEREYE?

Dünya artık nefesini tuttu ve Dünya'ya düşeceği söylenen Çin roketini endişeli bir şekilde takip etmeye başladı. Roketin tam olarak nereye düşeceğini henüz kimse bilmiyor. Çeşitli uzay kuruluşları ve sosyal medya hesapları ise anlık verilerle roketin nereye düşeceğini anlamaya çalışıyor. Roketin şu an itibarıyla Avustralya'nın açıklarına düşmesi beklense de bu, anlık olarak değişiyor.

China rocket

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

The Aerospace Corporation’ın Yörünge Enkazı ve Yeniden Giriş Çalışmaları Merkezi’nde (CORDS) Proje Lideri olan Gregory Henning, dün Daily Mail'e verilerle ve modellerle tahmin yapmak için çok fazla belirsizlik olduğunu söylemiş ve şunu eklemişti: “Tam yeri, gerçekten girene kadar bilinmeyecek.”

The Aerospace Corporation'ın ilk tahmininde ise roketin düşmesi beklenen olası güzergahta Türkiye de yer alıyordu. Bu Türkiye de risk altında demekti.

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Ancak sonraki tahminlerde Türkiye'nin büyük bir kısmı olası güzergahtan çıktı. Roketin Türkiye'ye düşme ihtimalinin son derece düşük olduğu iddia ediliyor.

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SON TAHMİNLER GELİYOR

Çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan son tahminlerde, roketin Atlantik Okyanusu'na düşeceği öne sürülüyor. Ancak yine de sapma söz konusu olabilir.

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Havacılık ve uzay şirketi The Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğu görüşünde.

Öte yandan uzay endüstrisi liderleri, Çin'i kontrolsüz şekilde Dünya'ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.

TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

Çoğu modern roket itme gücünü kullanarak kendilerini Pasifik Okyanusu'nun uzak bir yerine düşürmek için tasarlanıyor. Ancak Long March 5B böyle bir roket olmadığı için böyle bir tehlike meydana geldi.

SOSYAL MEDYADAN ÇİN ROKETİ PAYLAŞIMLARI: "GETİRİN KUTSAL TAŞLARI"

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