Dünya alarmda! Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüyor, nereye düşeceğini ise kimse bilmiyor

Çin uzay araştırmalarında hız kazandı. Yakında kendi uzay istasyonu Tiangong'u kullanmaya başlamayı planlayan ülke, bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda pazartesi günü Long March-5B Y4 roketiyle birlikte uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünü gönderdi. Her şey buraya kadar normaldi. Ancak bugün dünyada Çin roketi alarmı verildi. Çünkü Long March-5B Y4 roketinin 23 tonluk parçası, kontrolsüz bir şekilde, yaşadığımız gezegene, yani Dünya’ya düşüyor!

NEREYE DÜŞECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR

Insider'ın haberine göre, çoğu modern roket itme gücünü kullanarak kendilerini Pasifik Okyanusu'nun uzak bir yerine düşürmek için tasarlanıyor. Ancak Long March 5B böyle bir roket değil. Bu yüzden roketin önümüzdeki iki gün içerisinde Dünya'ya düşeceği tahmin ediliyor. Kontrolsüz olan roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini ise kimse bilmiyor.

KORKUTAN HARİTA!

Çin roketiyle ilgili bir tweet atan Aerospace Corporation, bir harita paylaştı. Haritaya göre, roketin düşebileceği yerlerin ihtimalleri arasında Türkiye de var. Ancak anlamlı bir tahmin yapabilmek için henüz erken olduğu aşikar.

ROKET PARÇALARI YAĞABİLİR

Kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roketinin gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağının tahmin edebileceği belirtildi. Ancak tam bir hesaplama yapmak son derece güç. Tam olarak nereye düşebileceğini söylemek için henüz çok erken olan roketin, uzmanlara göre bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak. Ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük. Büyük olasılıkla parçalar halinde düşecek.

YİNE AYNI SENARYO, YİNE ÇİN! AKILLARA O OLAY GELDİ

Bu olay, bir Çin roketinin dünyayı alarma geçirdiği ilk olay değil. Herkesin hatırlayacağı olay ise 2021'de meydana geldi. Tiangong uzay istasyonunun Tianhe olarak bilinen çekirdek modülünü taşımak üzere 29 Nisan'da fırlatılan ikinci Long March 5B roketi kontrolden çıktı. Roketin birçok araştırmacı tarafından Dünya'ya düşeceği açıklandı. Türkiye de birçok kentiyle risk altındaki ülkeler arasında gösterildi. Tüm dünyanın korkmasına neden olan Çin roketi Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düşerek ise birçok insana rahat nefes aldırdı. Bu olayların hiçbirinde yaralanan olmadı.



