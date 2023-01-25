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Dünya’nın çekirdeği hakkında çarpıcı iddia! Bu durum, günleri kısaltıyor olabilir

25.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bilim insanları, Dünya’nın çekirdeği hakkında hem çarpıcı hem de şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Depremlerden gelen sismik dalgaları inceleyen Çinli bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinin yavaşlayarak durma noktasına geldiğini ve ardından yüzeyin tersi yönde dönmeye başladığını öne sürdü. İç çekirdekteki bu yavaşlamanın günleri kısaltabileceği de ileri sürülüyor.

Dünya’nın çekirdeği hakkında çarpıcı iddia! Bu durum, günleri kısaltıyor olabilir

Dünya'nın iç çekirdeği en az 5 bin kilometre derinlikte bulunuyor. The Core isimli film sayesinde birçok insan Dünya'nın iç çekirdeğini yakından tanıyor. Filmde Jeofizik dalında uzman olan Doktor Josh Keyes toprağın alt katmanındaki çekirdekte problemler olduğunu fark ediyor. Senaryo gereği iç çekirdek dünyanın stabil dönüş hızına uygun hareket etmiyor, sabit duruyor. Bu durum doğal felaketleri tetikleyecek, sonrasında da kıyamete sebep olabilecek bir durum olarak görülüyor. İşte macera bu noktadan sonra başlıyor. Dünya şimdi ise filmdeki kadar çarpıcı olmasa da Dünya’nın çekirdeği hakkında atılan çarpıcı bir iddiayı konuşuyor.

"DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİ DURAKLADI VE HAREKET YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ" İDDİASI

Independent Türkçe'nin haberine göre; Depremlerden gelen sismik dalgaları inceleyen Çinli bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinin yavaşlayarak durma noktasına geldiğini ve ardından yüzeyin tersi yönde dönmeye başladığını öne sürdü.

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Dünya'nın merkezinin yaklaşık 60 ila 70 yıl süren periyodik bir döngüyü takip ettiği iddia ediliyor. Bu iddiaya göre iç çekirdek döngünün sonuna doğru yavaşlayarak duraksıyor ve yönünü tersine çeviriyor.

"Tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip "Tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip

İç çekirdekteki bu yavaşlamanın günleri kısaltabileceği de öne sürülüyor.

Araştırma, hakemli bilimsel dergi Nature Geoscience'ta yayımlandı.


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