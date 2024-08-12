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Dünya Rusya'dan gelen bu kareleri konuşuyor! Her şey tersine döndü: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

12.08.2024 14:01
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 30'uncu ayına girdi. Savaşın seyri süreç içerisinde sürekli farklı bir hal aldı. Ukrayna'nın Rus mevzilerini aşmakta güçlük çektiği bir dönemde strateji değiştirerek Rusya'ya taaruza geçmesi Rusları adeta şaşkına çevirdi. Rusya'nın Kursk bölgesinde 6 gündür süren çatışmalardan görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukraynalıların Rus askerlerini esir aldığı görüntüler dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.

Yıllardır devam eden ve bir önemli bir sonuç vermeyen Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ibre Ukrayna lehine ağır basmaya başladı. Rus mevzilerini aşmakta güçlük çeken Ukrayna, hiç beklenmedik bir hamle yaparak Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlattı.

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ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR 6 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 6 gündür devam ediyor.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin ilerleme girişimlerinin engellendiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 230'a yakın askerini ve 38 zırhlı aracını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar 1350 askerini ve 29 tank, 23 zırhlı personel taşıyıcı, 9 piyade savaş aracı, 116 zırhlı araç ve 20 otomobilini kaybettiği" aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 14 insansız hava aracı (İHA) ve 4 "Toçka-U" taktik füzesinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

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SAVAŞTA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!

Öte yandan, Kiev yönetimi Kursk'a başlattığı saldırıya dair bilgi paylaşmazken, sosyal medyada yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesindeki Gonçarovka ve Oleşnya köylerine girdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada, Ukrayna birliklerinin bu köylerde bayrak diktiğine dair görüntüler paylaşıldı.

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Kursk Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu Kurçatov kentinin güneyinde tahkimat inşa edilmeye başladığı da öne sürüldü.

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor. Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor.

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RUSYA: YARALI SAYISI 69'A ÇIKTI

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında yaralananların sayısının arttığı belirterek, "69 kişi hastanede tedavi görüyor. Bunların 8'i çocuk, 17'sinin durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Kursk bölgesine 80 ton insani yardımın ulaştırıldığını açıkladı.

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RUS ASKERLER ESİR ALINDI

İçlerinde Çeçenlerin de olduğu iddia edilen askerlerin Grozni'den bölgeye geldiği iddia edildi.

Rus askerlerin esir alındığı görüntüler dünya kamuoyunda Ukrayna'nın ilerlediğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

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76 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

(AA-İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaş esir
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