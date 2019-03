Dünya Tiyatro Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilan edildi. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmakta olan bu sanatsal gün pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır.

1961 yılından bu yana kutlanan 'Dünya Tiyatro Günü' bu yıl da Dünya'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak. Peki, Dünya Tiyatro Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Tiyatro Günü'nün tarihçesi ve kabulü... Sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak aynı zamanda insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olan Dünya Tiyatro Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor.

Dönemin ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra her yıl, Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin şu an sayısı 100’ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜN AMACI

UNESCO tarafından kurulan ITI’nin “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.