Dünya Tiyatro Günü nasıl ortaya çıktı?

1961 yılından bu yana kutlanan 'Dünya Tiyatro Günü' bu yıl da Dünya'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak. Peki, Dünya Tiyatro Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Tiyatro Günü'nün tarihçesi ve kabulü...

Sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak aynı zamanda insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olan Dünya Tiyatro Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor.

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilan edildi. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmakta olan bu sanatsal gün pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE NE YAPILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak.

NASIL KABUL EDİLDİ?