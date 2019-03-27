Mynet Trend

Dünya Tiyatro Günü nasıl ortaya çıktı?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
KÜLTÜR SANAT  | 27.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan 'Dünya Tiyatro Günü' nasıl ortaya çıktı? Hedefi nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

Dünya Tiyatro Günü nasıl ortaya çıktı?

1961 yılından bu yana kutlanan 'Dünya Tiyatro Günü' bu yıl da Dünya'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak. Peki, Dünya Tiyatro Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Tiyatro Günü'nün tarihçesi ve kabulü...
Sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak aynı zamanda insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olan Dünya Tiyatro Günü, her yıl aynı tarihte kutlanıyor.

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilan edildi. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmakta olan bu sanatsal gün pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE NE YAPILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde tüm oyunlarını ücretsiz oynayacak.

NASIL KABUL EDİLDİ?

Dönemin ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra her yıl, Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin şu an sayısı 100’ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜN AMACI

UNESCO tarafından kurulan ITI’nin “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ ULUSLARARASI BİLDİRGESİ

Jean Cocteau ilk bildirgenin yazarıdır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde yayımlamıştır. Uluslararası Bildirge'nin yanı sıra, ITI dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tamamı ITI Resmi Sitesi'nde görülebilir.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
İstanbul yeni alternatif tiyatro festivaline kavuşuyor: OFFISTANBULİstanbul yeni alternatif tiyatro festivaline kavuşuyor: OFFISTANBUL
Eski First Lady rekor kırdı: Tarihe geçicek!Eski First Lady rekor kırdı: Tarihe geçicek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya tiyatro günü 27 mart 27 mart dünya tiyatro günü

En Çok Okunan Trend Haberler

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Salgın alarmı! 'Aşısı olmayan sokağa çıkmasın' uyarısı yapıldı

Salgın alarmı! 'Aşısı olmayan sokağa çıkmasın' uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul yeni alternatif tiyatro festivaline kavuşuyor: OFFISTANBUL

İstanbul yeni alternatif tiyatro festivaline kavuşuyor: OFFISTANBUL

Eski First Lady rekor kırdı: Tarihe geçicek!

Eski First Lady rekor kırdı: Tarihe geçicek!

Cemaat ve Cemiyet 132 yıl sonra Türkiye’de!

Cemaat ve Cemiyet 132 yıl sonra Türkiye’de!

Tartışmaların odağındaki sergi açıldı

Tartışmaların odağındaki sergi açıldı

Google'un özel Doodle hazırladığı Abidin Dino'yu tanıyor musunuz?

Abidin Dino'yu tanıyor musunuz?

Unutulmaz müzisyen hakkında hiç duymadığınız 10 gerçek...

Bach hakkında hiç duymadığınız 10 gerçek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.