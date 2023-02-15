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Dünya yıldızları Türkiye'yi unutmuyor! Metallica’dan deprem bölgesine dev bağış

15.02.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heavy metal grubu Metallica, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti. Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu All Within My Hands (AWMH) aracılığı ile Türkiye ve Suriye'ye 125'er bin dolar bağış yaptı. ..

Dünya yıldızları Türkiye'yi unutmuyor! Metallica’dan deprem bölgesine dev bağış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Dünya yıldızları bu zor günlerde Türkiye'yi yalnız bırakmıyor. Ünlü heavy metal grubu Metallica, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla deprem bölgelerine desteğini açıkladı.

Grup yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Metallica

250 BİN DOLARLIK BAĞIŞ YAPTI

Grup, kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolardan toplam 250 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

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