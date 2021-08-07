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Dünyaca ünlü DJ Paul Johnson hayatını kaybetti

07.08.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Get Get Down şarkısı ile yıldızı parlayan ünlü DJ Paul Johnson koronavirüs nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü DJ Paul Johnson hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Paul Johnson 50 yaşında hayata veda etti. Ünlü DJ Paul Johnson'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Paul'ü bu sabah kaybettik"

Temmuz ayında kovid-19 virüsüne yakalanan Johnson, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

PAUL JOHNSON KİMDİR?

Chicago doğumlu olan ünlü DJ Paul Johnson, 1999 yılında yayınladığı Get Get Down şarkısıyla bütün dünyaya sesini duyurmuştu. House müziğin efsanesi olmasını sağlayan bu şarkı uzun yıllar dans pistlerinin favorisiydi.

Break dansçısı olarak başladığı kariyerinde Ron Hardy'den ilham alan Johnson, 80'lerin sonunda House müzikle tanıştı ve kendini bu müziğe adadı. 1990'ların ortalarına kadar görülen ikinci dalgada önemli bir figür olarak dikkat çekti.

Get Get Down'la elde ettiği ünün ardından birçok albüm yayınladı. 300'den fazla yayın yaptı. 1997'de Daft Punk, Teachers şarkısı içinde ona gönderme yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Instagram
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