Dünyaca ünlü fenomen Hasbulla Magomedov trafiği birbirine katınca gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov bir arkadaşını düğün kutlaması sırasında yaptığı gösteri nedeniyle gözaltına alındı. Diğer sürücülerin hayatını riske atacak şekilde araçlarıyla şov yapan Magomedov ve bir grup arkadaşı şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanlığı fenomen isim ve arkadaşlarının trafiği birbirine kattığı anlarda çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntülerde Magomedov’un direksiyon başında olmadığı ancak aracın içinde yer aldığı görüldü.

CEZASI AÇIKLANMADI

Dağıstanlı fenomen ve arkadaşları serbest bırakılırken cezalarına ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Magomedov Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise “Biraz abartmaya karar verdik. Bu bir daha olmayacak millet özür dileriz. Bunun için bir cevap vermemiz gerekiyordu. Arabayı ben kullanmıyordum” notunu yer aldı.