Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünyaca ünlü fenomen Hasbulla Magomedov trafiği birbirine katınca gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen Hasbulla Magomedov trafiği birbirine katınca gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

10.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok yıldızı ve UFC dövüşçüsü Hasbulla Magomedov arkadaşlarıyla birlikte trafik kurallarını hiç saydığı için gözaltına alındı. Düğün kutlaması yaptığı sırada arkadaşlarıyla birlikte arabasıyla şov yapan fenomen isim tepkilerin odağına yerleşti. Fenomen isme verilen cezaya ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov bir arkadaşını düğün kutlaması sırasında yaptığı gösteri nedeniyle gözaltına alındı. Diğer sürücülerin hayatını riske atacak şekilde araçlarıyla şov yapan Magomedov ve bir grup arkadaşı şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

1

İçişleri Bakanlığı fenomen isim ve arkadaşlarının trafiği birbirine kattığı anlarda çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntülerde Magomedov’un direksiyon başında olmadığı ancak aracın içinde yer aldığı görüldü.

CEZASI AÇIKLANMADI

2

Dağıstanlı fenomen ve arkadaşları serbest bırakılırken cezalarına ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Magomedov Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise “Biraz abartmaya karar verdik. Bu bir daha olmayacak millet özür dileriz. Bunun için bir cevap vermemiz gerekiyordu. Arabayı ben kullanmıyordum” notunu yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

 Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

 Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

 Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

 Mucize kurtuluş! 720 derece sıcaklığındaki kazana düştü

Mucize kurtuluş! 720 derece sıcaklığındaki kazana düştü

 Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüSevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”
Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı!Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya fenomen Hasbulla Magoemedov dağıstan

En Çok Okunan Trend Haberler

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.