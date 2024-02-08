Dünyaca ünlü isim Jada Stevens erkeklerin cinsel organını gizlice kontrol etme yöntemi herkesi şaşkına çevirdi! "Çuval kontrolü"

Dünyaca ünlü isim Jada Stevens'in cinsel hayatına dari yaptığı itiraflar çok konuşuldu. Ryan Pownall'ın Yastık Konuşması podcastine konuşan Stevens, "İkili ilişkilerde benim için bir erkeğin cinsel organının boyutu önemli. Bu konuda sürprizlere açık değilim. Mutlaka daha öncesinde bu konuya dair fikrimin olmasını istiyorum. O yüzden kendime göre geliştirdiğim bir yöntemim var" dedi.

"ÜST BACAĞINDAN ANLAYABİLİYORUM"

Müstakbel sevgili adayıyla şakalaşırken elini onun rahatsız olmayacağı bir anda üst bacağına koyduğunu ifade eden Stevens 'çuval yöntemi' adını verdiği uygulamasını anlattı. Bu yöntemi uyguladığı sırada şakacı bir tavır içinde olmaya özen gösterdiğini söyleyen Stevens, "Üst bacağından anlayabiliyorum. Bunu yaparken kesinlikle şakacı olmalısınız. Karşınızdaki kişinin bunu anlamasını istemezsiniz" diye konuştu.