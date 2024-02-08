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    4. Dünyaca ünlü isim Jada Stevens erkeklerin cinsel organını gizlice kontrol etme yöntemi herkesi şaşkına çevirdi! "Çuval kontrolü"

    Dünyaca ünlü isim Jada Stevens erkeklerin cinsel organını gizlice kontrol etme yöntemi herkesi şaşkına çevirdi! "Çuval kontrolü"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü isim Jada Stevens sosyal medyadan yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Fenomen isim birliktelik yaşadığı erkeklerdeki en önemli kriterinin penis uzunluğu olduğunu belirtti. Stevens, 'ortalama' büyüklükte bir penisi tercih ettiğini ve erkekleri gizlice kontrol ederek ölçülerine uygun olduğundan emin olduğunu itiraf etti.

    Dünyaca ünlü isim Jada Stevens'in cinsel hayatına dari yaptığı itiraflar çok konuşuldu. Ryan Pownall'ın Yastık Konuşması podcastine konuşan Stevens, "İkili ilişkilerde benim için bir erkeğin cinsel organının boyutu önemli. Bu konuda sürprizlere açık değilim. Mutlaka daha öncesinde bu konuya dair fikrimin olmasını istiyorum. O yüzden kendime göre geliştirdiğim bir yöntemim var" dedi.

    "ÜST BACAĞINDAN ANLAYABİLİYORUM"

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    Müstakbel sevgili adayıyla şakalaşırken elini onun rahatsız olmayacağı bir anda üst bacağına koyduğunu ifade eden Stevens 'çuval yöntemi' adını verdiği uygulamasını anlattı. Bu yöntemi uyguladığı sırada şakacı bir tavır içinde olmaya özen gösterdiğini söyleyen Stevens, "Üst bacağından anlayabiliyorum. Bunu yaparken kesinlikle şakacı olmalısınız. Karşınızdaki kişinin bunu anlamasını istemezsiniz" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya penis
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