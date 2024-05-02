Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa gerçek adını açıkladı! Hayranlarını şaşkına çevirdi... "Gerçek adı olduğunu zannediyordum"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarıyla internet üzerinden bir araya gelen Mia Khalifa dünya geneline yayılan yaklaşık 27 milyon takipçisiyle gerçek adını paylaştı. Instagram biyografisinde kendisini 'Sarah Joe' ilan eden dünyaca ünlü isim gerçek adının "Sarah Joe Chamoun" olduğunu açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise Mia Khalifa isminin gerçek ismi olduğunu zannettiklerini söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gerçek ismini daha öncesinde bildiklerini söyledi.