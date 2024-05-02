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    4. Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa gerçek adını açıkladı! Hayranlarını şaşkına çevirdi... "Gerçek adı olduğunu zannediyordum"

    Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa gerçek adını açıkladı! Hayranlarını şaşkına çevirdi... "Gerçek adı olduğunu zannediyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 13:27
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    Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa dünya geneline yayılan milyonlarca takipçisini hâlâ şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Instagram biyografisindeki bir güncellemede gerçek adını açıklayan fenomen isim hayranlarını şoke etti. Hayranlarının bir kısmı Khalifa'nın gerçek adı olduğunu zannettiğini söyledi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarıyla internet üzerinden bir araya gelen Mia Khalifa dünya geneline yayılan yaklaşık 27 milyon takipçisiyle gerçek adını paylaştı. Instagram biyografisinde kendisini 'Sarah Joe' ilan eden dünyaca ünlü isim gerçek adının "Sarah Joe Chamoun" olduğunu açıkladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise Mia Khalifa isminin gerçek ismi olduğunu zannettiklerini söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gerçek ismini daha öncesinde bildiklerini söyledi.

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    Mia Khalifa Instagram
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