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Dünyada bir ilk olan telefon tanıtıldı!

26.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli firma ZTE, Axon 30 Ultra'nın yeni sürümü ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ı tanıttı. Axon 30 Ultra Aerospace Edition, 18 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile piyasaya sürülen dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.

Dünyada bir ilk olan telefon tanıtıldı!

ZTE Axon 30 Ultra'nın ardından bazı teaser'lar paylaşmış ve dünyada bir ilke imza atacak telefon için ilk ipuçlarını vermişti. Nitekim bu telefon, ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition adıyla tanıtıldı. Telefon nisan ayında tanıtılan ZTE Axon 30 Ultra ile benzerlik taşıyor ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu telefon bir ilk.

DONANIMI İLE BİR İLKE İMZA ATTI

Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın dünyada bir ilk olmasının nedeni sunduğu donanımsal özelliklerden kaynaklanıyor. Telefon, 18 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip. Bu da Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ı 18 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülen dünyanın ilk telefonu yapıyor.

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Aerospace Edition'ın tasarımında da değinilmesi gereken bazı dokunuşlar var. Örneğin, telefonun arka yüzünde "taikonaut" yazısı bulunuyor. Bildiğiniz üzere Çinli astronotlar genellikle taykonot (taikonaut) olarak adlandırılıyor. Telefon genel olarak Çinli uzay kahramanlarına saygı duruşunda bulunmak için tasarlanmış. Ayrıca kamera kurulumundaki "Limited Edition" yazısı da gözlerden kaçmıyor. Bu da telefonun sınırlı sayıda üretileceğini açıkça gösteriyor.

ZTE

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın geri kalan tüm özellikleri, nisan ayında tanıtılan ZTE Axon 30 Ultra ile aynı. Bunlar da şöyle sıralanıyor:

ZTE AXON 30 ULTRA ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6.67 inç, (2400 x 1080 piksel) Full HD, AMOLED, 144 Hz yenileme hızı, kavisli
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
  • Bellek ve Depolama seçenekleri: 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB (UFS 3.1) depolama / 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB (UFS 3.1) depolama / 18GB LPDDR5 RAM ve 1TB (UFS 3.1) depolama (Aerospace Edition)
  • Arka kamera: 64 MP ana kamera, 64 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP portre kamera ve 8 MP periskop telefoto kamera
  • Ön kamera: 16 MP ön kamera
  • Diğer özellikler: Ekran içi parmak izi sensörü, 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1
  • Batarya: 66W hızlı şarj destekli 4.600 mAh
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ZTE AXON 30 ULTRA AEROSPACE EDITION FİYATI

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın fiyatı 6.998 yuan (yaklaşık 1.095 dolar) olarak belirlenmiş durumda. ZTE'nin telefonu Çin dışında satışa sunması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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