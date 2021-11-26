Dünyada bir ilk olan telefon tanıtıldı!

ZTE Axon 30 Ultra'nın ardından bazı teaser'lar paylaşmış ve dünyada bir ilke imza atacak telefon için ilk ipuçlarını vermişti. Nitekim bu telefon, ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition adıyla tanıtıldı. Telefon nisan ayında tanıtılan ZTE Axon 30 Ultra ile benzerlik taşıyor ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu telefon bir ilk.
Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın dünyada bir ilk olmasının nedeni sunduğu donanımsal özelliklerden kaynaklanıyor. Telefon, 18 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip. Bu da Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ı 18 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülen dünyanın ilk telefonu yapıyor.
Aerospace Edition'ın tasarımında da değinilmesi gereken bazı dokunuşlar var. Örneğin, telefonun arka yüzünde "taikonaut" yazısı bulunuyor. Bildiğiniz üzere Çinli astronotlar genellikle taykonot (taikonaut) olarak adlandırılıyor. Telefon genel olarak Çinli uzay kahramanlarına saygı duruşunda bulunmak için tasarlanmış. Ayrıca kamera kurulumundaki "Limited Edition" yazısı da gözlerden kaçmıyor. Bu da telefonun sınırlı sayıda üretileceğini açıkça gösteriyor.
ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın geri kalan tüm özellikleri, nisan ayında tanıtılan ZTE Axon 30 Ultra ile aynı. Bunlar da şöyle sıralanıyor:
ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın fiyatı 6.998 yuan (yaklaşık 1.095 dolar) olarak belirlenmiş durumda. ZTE'nin telefonu Çin dışında satışa sunması beklenmiyor.
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