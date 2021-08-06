ZTE'den 20 GB RAM'e sahip ilk Android telefon!

8 GB ve 12 GB RAM'e sahip sürümleri bulunan ZTE Axon 30, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Telefonun en önemli özelliği ekran altı kamera teknolojisine sahip olmasıydı. Ancak Axon 30'un önem taşıyan bir özelliği daha var. O özellik, Android telefonlar arasında bir ilk.

12 GB RAM'E EK 8 GB RAM TAKVİYESİ

Raporlara göre, ZTE Memory Fusion güncellemesini yayınladı. Böylelikle 12 GB RAM'e sahip ZTE Axon 30'un RAM kapasitesi sanal olarak 20 GB'a çıkartıldı. Bu sayede Axon 30, 20 GB RAM'e sahip ilk Android telefon olmayı başardı.

BİR İLKE İMZA ATTI

ZTE'nin dışında RAM kapasitesinin bu yolla artırılmasına yönelik çalışan başka üreticiler de var. Ancak ZTE, kapasiteyi 20 GB RAM'e çıkartarak bu anlamda bir ilke imza attı.

Yine de bu teknolojinin depolama alanından belirli bir alanı alıp sanal olarak RAM'e ekleme yaptığını belirtelim.

