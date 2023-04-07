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Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadınını kimse durduramıyor! “Büyümeleri durmayacak”

07.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik prosedürleri sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Chelsea Charms isimli sosyal medya fenomeni birkaç yılki sessizliğinin ardından açıklamalarıyla geri döndü. Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını unvanını kimseye kaptırmamak için büyük bir çaba sarf eden fenomen isim göğüslerinin büyümesini durdurmayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadınını kimse durduramıyor! “Büyümeleri durmayacak”

Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını Chelsea Charms birkaç yıldır devam eden sessizliğinin ardından estetik prosedürlerine yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Göğüs implantlarının artık yasal sınırları aştığını ifade eden Charms yeni işlemler için yasa dışı yolları tercih ettiğini itiraf etti.

BİR NOKTADA HERKES PES ETTİ

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Dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmak için rekabet içinde olduğu fenomenlerin pes ettiğini dile getiren Charms, “Bir noktada herkes pes etti. Ancak ben yolun sonunu görmediğimi bilerek işlemlerime devam ediyorum. Bu gerçekten benzersiz bir deneyim. Göğüslerimin ikisinin de ayrı ayrı isimleri var. Bazen zorluk yaşıyorum. O kadar ağırlar ki bazı durumlarda hareketimi kısıtlıyorlar. Biz birlikte çok mutluyuz. ” dedi.

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