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İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

21.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai’de yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anastasiya Berthier, seyahatlerine dair yaptığı itirafla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Büyük göğüs ölçüleri nedeniyle ekonomi sınıfında uçamadığını dile getiren Berthier yalnızca business class (birinci sınıf) uçabildiğini söyledi.

İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

İnternette milyonlarca hayranı bulunan fenomen Anastasiya Berthier, ekstra büyük göğüs ölçüleri sayesinde dikkatleri çekmeyi başardı. Rus asıllı olan Dubai’de yaşayan fenomen isim ‘artdikya’ kullanıcı adıyla milyonlarca takipçiye sahip.

“KAZALARA NEDEN OLABİLİYOR”

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Göğüslerinin büyüklüğünden dolayı ekonomi sınıfında uçamadığını dile getiren Berthier, “Özellikle uzun bir uçuş için her zaman business class ile uçarım. Çünkü koltuğu açıp sırtımı yaslayabiliyorum. Ayrıca daha fazla mahremiyet alanı tercih ediyorum. Göğüslerim bazen yanımdaki yolcular için garip kazalara neden olabiliyor” diye konuştu.

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