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Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen kadını bir anda parkta yoga yapmaya başladı! Çevredekiler ne olduğunu anlayamadı

04.01.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen kadını Natasha Crown beden ölçülerini değiştirmek için bir dizi estetik operasyon yaptırdı. Geçirdiği estetik ameliyatların sonrasında kalça boyutuyla şaşkına çeviren Crown, şaşkın bakışların altında herkesin içinde parkta yoga yaptığı anları paylaştı.

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen kadını bir anda parkta yoga yapmaya başladı! Çevredekiler ne olduğunu anlayamadı

Sırbistan’da yaşayan sosyal medya fenomeni Natasha Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için yıllardır sayısız esteti operasyon için ameliyat masasına yattı. 27 yaşındaki Crown estetik prosedürlerin dışında kalçasını büyütmek için yoga yaptığını da dile getirdi. Kamuya açık bir alanda yoga yapmaya başlayan fenomen isim o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

ELEŞTİRİ YAĞDI

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Crown’un bir tahtanın üzerine uzanarak yoga hareketlerini yaptığı gönderisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Crown gönderisine, “Sabah yoga rutinimde ustalaşıyorum” notunu ekledi. Crown’un gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik

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