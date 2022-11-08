“Dünyanın en büyük kalçasına” sahip olmak istiyor! Deri taytıyla verdiği poz herkesi şoke etti

Sosyal medya fenomeni Natasha Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için yıllardır bir dizi estetik operasyon geçirdi. Instagram hesaplarından sık sık kalçasının güncel halini paylaşan Crown, son olarak deri bir pantolonla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. İsveçli fenomen isim kameraya kalçasını dönerek lateks askılı bir üstle kombinlediği taytını gösterdi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Yıllar içinde kalçasını büyütmek için defalarca popo kaldırma ameliyatı olan Natasha Crown’un paylaşımı hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada kullanıcıları cesur paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken yüzlerce olumlu yorumda peşi sıra geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının adeta ikiye bölündüğü gönderide fenomen ismin güzelliğini övenler olduğu gibi estetik ameliyatlarının kötü olduğunu dile getirenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok güzelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “10 yıl sonra buna çok pişman olacaksın farkında mısın?” yorumunu yaptı.