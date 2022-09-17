Dünyanın en büyük ordularından biri gözünü Bayraktar TB2'ye dikti! İtalya'dan dikkat çeken paylaşım

Dünyanın en büyük ordularından birine sahip İtalya, Bayraktar TB2'ye talip oldu. İtalya tarafından yapılan paylaşımda ülkenin askeri olarak gelecek vizyonunun yer aldığı bir görsel yayımlandı. Görselde dünyada birçok ülkeye satışı gerçekleştirilen Bayraktar TB2'nin de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

ORDU PLANLAMASINDA TB2 DE YER ALDI

İtalyan Silahlı Kuvvetleri, savaş alanı simülasyonu paylaşarak askeri alanda gelecek vizyonunu paylaştı. Görselde Bayraktar TB2 SİHA'sının yer alması dikkat çekti.

NATO'DA EN BÜYÜK ÜLKE OLABİLİR

Avrupa Birliği ve NATO'da dünyanın en büyük ordularından birine sahip olarak yer alan İtalya'nın Bayraktar TB2'yi alması durumunda, NATO'da bu SİHA'yı alan en büyük ülke olacak.

