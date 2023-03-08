Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan fenomeni yine rahat durmadı! Yeni saç stilini göstermek istedi ama...

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mary Magdalene, estetik operasyonlardan sonraki fiziksel görüntüsü sayesinde ilgi odağı olmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için sayısız estetik prosedür geçiren fenomen isim bu kez 88 bin takipçisiyle yeni saç şeklini paylaşmak istedi. Ancak Magdale’nin iç çamaşırıyla verdiği poz saçlarının önüne geçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kızıl renge boyattığı ve kulak hizasında küt bir şekilde kestirdiği Magdalane’in saçlarına odaklanmak yerine göğüs estetiklerine yorum yapmayı tercih etti. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Magdalene’in paylaşımı kısa sürede olumsuz yorumların hedefi oldu.