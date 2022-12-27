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Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan Mary Magdalene’nin yeni hedefi Türkiye! “En iyisi kim?”

27.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olan ismi olarak sosyal medyada ünlenen Mary Magdalene onlarca estetik ameliyatının sonra yeni hedefinin Türkiye olduğunu açıkladı. Estetik ameliyatları için 80 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 801 bin TL) harcayan fenomen isim Türkiye seyahati sırasında yeniden göğüs estetiği yaptırmak istediğini söyledi. Magdalene sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Türkiye’deki en iyi doktoru sordu.

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan Mary Magdalene’nin yeni hedefi Türkiye! “En iyisi kim?”

Dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için defalarca kez bıçak altına yatan fenomen isim Mary Magdalene’yi kimse durduramıyor. Göğüslerine ve kalçasına defalarca implant enjekte eklettiren Magdalane adeta estetik bağımlısı haline geldi. Estetik ameliyatlarının sonrasında dayanılmaz acılar hissederek hareket etme konusunda zorluk yaşadığını belirten Magdalene bu kez Türkiye’de estetik ameliyat yaptırmak istediğini söyledi.

“TEKRAR YAPTIRMAK İSTERİM”

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye’deki estetik doktorları için takipçilerinden fikir almak isteyen Magdalene gönderisine, “Türkiye’nin en iyi estetik doktorları kimler? Oradayken göğüslerimi tekrar yaptırmak isterim.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
estetik mary magdalene

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