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Dünyanın en büyük yolcu gemisinden ilk görüntüler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 12.10.2019 02:00 | Son Güncelleme

Royal Caribbean’ın yeni yolcu gemisi Wonder of the Seas (Denizler Harikası), yolcu taşımaya başladığında dünyanında en büyük yolcu gemisi olacak. Wonder of the Seas, 2021’de yolcu taşımaya başlayacak.

Dünyanın en büyük yolcu gemisinden ilk görüntüler!

Kruvaziyer gemiler, konaklama, yemek ve eğlence hizmeti sunan, yüksek standartlı turist gemilerdir. Kruvaziyer gemiler, belli rotalarda, turistleri yüksek hizmet standartları taşırlar. Royal Caribbean firması, kruvaziyer sanayisinde bir devrime sebep olacak yeni kruvaziyer gemisinin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Royal Caribbean’ın yeni kruvaziyer gemisi, denize açıldığında dünyanın en büyük yolcu gemisi olacak.

2021'DE ÇİN'İN ŞANGHAY LİMANI'NDAN SULARA AÇILACAK

Royal Caribbean firması daha öncede ürettiği büyük kruvaziyer gemilerini Oasis Class gemiler sınıfı olarak tanımlamıştı. Şirket, yaptığı açıklama ile Oasis Class gemilerinin beşincisi olacak kruvaziyerin Wonder of the Seas ismine sahip olacağını açıkladı. Wonder of the Seas, 2021 yılında Çin’in Şanghay Limanı’ndan sulara açılacak.

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HİZMETLERİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Kruvaziyer firması olan Royal Caribbean, yeni yolcu gemisinin sunacağı hizmetlerin detaylarını paylaşmadı. Şirket, sadece daha önceki kruvaziyer gemilerinde bulunan “7 mahallenin” bu gemide de olacağını açıkladı. Şirketin açıklamasındaki “7 mahalle”, şirketin diğer kruvaziyerlerinde olan 7 eğlence ve alışveriş bölgesine verilen isimdir.

Şirketin daha önceki Oasis Class gemileri olan Symphony of the Seas, Oasis of the Seas, Allure of the Seas etkileyici özellikleri ile turistlerin ilgi odağı olmuştu. Epik su parkları, robot barmenli barlar, büyük havuzlar, West End tarzı tiyatro gösterileri ve gurme yemeklerden günlük restoranlara kadar bir çok eğlence ve hizmet merkezi şirketin Oasis Class gemilerinde bulunuyor. Wonder of the Seas’ta da benzer şeylerin olmasını beklemek şaşırtıcı olmaz.

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SADECE OMURGASI 47 METRE

Wonder of the Seas kruvaziyerinin omurgası, Fransa’nın Sain-Nazaire kentindeki Chantiers de l’Atlantique tersanesinde yapılmıştı. Wonder of the Seas’ın omurgası 950 tonluk bir blok. Geminin sadece omurgası 47 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde.

Royal Caribbean şirketi, mega yolcu gemileri üretmeye yabancı bir firma değil. Şirketin sahip olduğu, halihazırda da dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Symphony of the Seas, 228.081 ton ağırlığında, 361m uzunluk ve 65.7m genişliğe sahip durumda. Royal Caribbean’ın Wonder of the Seas gemisi Asya Pasifik’e açılan ilk Oasis Class gemi olacak ve 2021’de denize indiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisi olacak.

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Wonder of the Seas (Denizler Harikası) Royal Caribbean dünyanın en büyük yolcu gemisi

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