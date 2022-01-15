“Dünyanın en çok dövmeye sahip olan çifti” unvanıyla Guinness’e girdiler! Rekoru kaptırmayı düşünmüyorlar

Uraguaylı Victor Hugo Peralta ve eşi Gabriela, "Dünyanın en çok değişen çifti" olarak tanınmayı başardı. Üstelik bu popülerlik onlara “Dünyanın en çok dövmeye sahip çifti” olarak Guinness rekortmenliğini getirdi. Vücut modifikasyonlarına karşı büyük bir ilgileri olduğunu belirten çift, dövmelerin yanında bedenlerini piercing ve implant gibi detaylarla destekledi. Dillerinin ortadan ayrılmasını sağlayan bir prosedür uyguladılar ve dönüşümlerini geliştirebilmek için 50’den fazla sanatçıyla çalıştılar. Birbirlerine dövme yapmaktan büyük zevk aldıklarını dile getiren çift, şu anda arzu ettiklerinin hepsini gerçekleştiremediklerini ve vücut modifikasyonlarına devam edeceklerini dile getirdi.

“İLK DÖVMEMİ KENDİM YAPTIM”

Çok küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğunu ve dövmelerin her daim çekici geldiğini ifade eden Victor, “13 yaşımda sol elimin parmaklarında bir yazı yazarak ilk dövmemi kendim yaptım. O zamandan beri dövme yapmayı hiç bırakmadım. Bugün 50 yaşındayım, dilim ve cinsel organım da dahil olmak üzere vücudumun yüzde 95’i dövmelerle kaplı.” dedi.

İlk beden modifikasyonunu ise 22 yaşında yaptıran Victor, değişiminden zevk aldığını ve mutlu olduğu sürece buna devam edeceğini söyledi. Yıllar içinde testislerini deldiren Victor, meme ucuna ve diline de piercing taktırdı.



