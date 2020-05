Dünyanın en dolgun dudaklarına sahip olan kadın daha büyük dudaklar istiyor

Andrea geçtiğimiz Salı, son dudak dolgusunu yaptırarak, fotoğrafını Instagram’daki 33 bin takipçisiyle paylaştı. Dönüşüm geçirmeye 2018 yılında başlayan Andrea, her operasyon için yaklaşık 135 sterlin harcıyor.

Felsefe öğrencisi olan Andrea, muhtemelen dünyanın en büyük dudaklarına sahip kişisi ve dudaklarının yeterince büyük olduğundan emin olana kadar dolgu yaptırmaya devam edeceğini söylüyor.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Dudak dolguları hakkında konuşan Andrea “Dudaklarımın yeni halini çok seviyorum. Dolgu enjeksiyonundan sonra yemek yemekte çok zorlandım. Bazı doktorlar dudaklarımı yeterli bulsa da ben harika hissediyorum. Doktorum daha fazla dolgu yapabileceğimizi söyledi ama en azından iki ay beklemem gerekiyor” dedi.

Andrea “Yiyebileceklerim konusunda bir sınırlama yok. Bence dudaklarım çok sevimli, onları seviyorum. Dünyadaki en büyük dudaklara sahip miyim bilmiyorum ama kesinlikle en büyüklerinden birine sahibim” dedi.

“Dolgularım için Sofya’da birçok farklı estetik kliniğe gittim ve her tür dolgu malzemesini denedim” diyen Andrea hayranlarından düzinelerce destekleyici mesaj aldığını söylüyor. Ancak gelen yorumlar her zaman pozitif değil. Andrea “Dudaklarım, giydiklerim ve stilimle ilgili her gün dünyanın dört bir yanından binlerce yorum alıyorum. Bunlar hem negatif hem de pozitif yorumlar oluyor. Negatif yorumları daha çok kadınlar yapıyor” sözleriyle takipçilerinden gelen tepkileri anlattı.