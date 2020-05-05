Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en dolgun dudaklarına sahip olan kadın daha büyük dudaklar istiyor

Dünyanın en dolgun dudaklarına sahip olan kadın daha büyük dudaklar istiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bulgaristan’da yaşayan Andrea Emilova Ivanova, dolgun dudakları için bugüne dek binlerce sterlin harcadı. 22 yaşındaki Andrea daha büyük dudak hayaliyle düzinelerce estetik kliniği ziyaret ederek, 20 kez operasyon geçirdi. Doktorlar genç kadının dudaklarının yeterince büyük olduğunu düşünse de, Andrea hala daha büyük dudaklar istiyor.

Dünyanın en dolgun dudaklarına sahip olan kadın daha büyük dudaklar istiyor

Andrea geçtiğimiz Salı, son dudak dolgusunu yaptırarak, fotoğrafını Instagram’daki 33 bin takipçisiyle paylaştı. Dönüşüm geçirmeye 2018 yılında başlayan Andrea, her operasyon için yaklaşık 135 sterlin harcıyor.

Felsefe öğrencisi olan Andrea, muhtemelen dünyanın en büyük dudaklarına sahip kişisi ve dudaklarının yeterince büyük olduğundan emin olana kadar dolgu yaptırmaya devam edeceğini söylüyor.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Dudak dolguları hakkında konuşan Andrea “Dudaklarımın yeni halini çok seviyorum. Dolgu enjeksiyonundan sonra yemek yemekte çok zorlandım. Bazı doktorlar dudaklarımı yeterli bulsa da ben harika hissediyorum. Doktorum daha fazla dolgu yapabileceğimizi söyledi ama en azından iki ay beklemem gerekiyor” dedi.

Andrea “Yiyebileceklerim konusunda bir sınırlama yok. Bence dudaklarım çok sevimli, onları seviyorum. Dünyadaki en büyük dudaklara sahip miyim bilmiyorum ama kesinlikle en büyüklerinden birine sahibim” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#bg #barbie #lips #cool #schön #бг #барби????????????????

Andrea Ivanova (@andrea.andrea345)'in paylaştığı bir gönderi ()

“Dolgularım için Sofya’da birçok farklı estetik kliniğe gittim ve her tür dolgu malzemesini denedim” diyen Andrea hayranlarından düzinelerce destekleyici mesaj aldığını söylüyor. Ancak gelen yorumlar her zaman pozitif değil. Andrea “Dudaklarım, giydiklerim ve stilimle ilgili her gün dünyanın dört bir yanından binlerce yorum alıyorum. Bunlar hem negatif hem de pozitif yorumlar oluyor. Negatif yorumları daha çok kadınlar yapıyor” sözleriyle takipçilerinden gelen tepkileri anlattı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DUDAKLARINA SAHİP OLMAK İSTİYOR

İnsanların dudakları hakkındaki fikirleri önemsemediğini söyleyen Andrea, sadece kendi görüşüne önem verdiğini belirterek “Daha büyük olan dudaklarımı beğenen insanlar da var, küçük dudaklarımı beğenenler de. Ama benim için bunların bir önemi yok. Önemli olan benim ne düşündüğüm ve neyi sevdiğim. Başkalarının fikrine önem vermiyorum. İnsanlar için “büyük”, “daha büyük” ve “çok büyük” kavramları farklıdır. Bence insanlar kendileri için gerekeni seçmekte özgür olmalılar. Benim bu konuda bir sınırım yok” dedi.

Her zaman büyük dudaklar isteyen Andrea, dolgu bağımlısı olmayı reddettiğini söyleyerek benzersiz olduğunu iddia etti ve herhangi bir ünlüyü taklit etmediğini söyledi.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak isteyip istemediği sorulan Andrea bu soruyu “Evet, neden olmasın. Ülkemde büyük dudaklar çok moda ve dudaklarında dolgu olan çok fazla kadın var” dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlarİnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar
Sosyal medya için en güzel İngilizce aşk sözleriSosyal medya için en güzel İngilizce aşk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Koronavirüs sanılandan çok daha önce başlamış!

Koronavirüs sanılandan çok daha önce başlamış!

Onlar virüsten önce de böyle yaşıyordu

Onlar virüsten önce de böyle yaşıyordu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

İlginç anlar! Sosyal medyaya damga vurdu

İlginç anlar! Sosyal medyaya damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni testler Avrupa’da Aralık ayından beri koronavirüs olduğunu kanıtladı

Koronavirüs sanılandan çok daha önce başlamış!

Karantinadan önce İskandinavların sosyal mesafe yöntemlerini gösteren en iyi 11 örnek

Onlar virüsten önce de böyle yaşıyordu

Vampir yarasalar hastalandıklarında sosyal mesafe uyguluyorlar

İnanılmaz ama gerçek: Sosyal mesafe uyguluyorlar

Boynuzlar, sivri dişler ve yılan diller: Dünyanın en sıra dışı vücut modifikasyonları

Boynuzlar, sivri dişler, yılan diller... Dünyanın en sıra dışı insanları

Kişisel bilgisayarlar nasıl tasarlandı?

Bu bilgisayarları hatırlayan kaç kişi kaldı?

Star Wars günü nedir? 4 Mayıs neden Dünya Star Wars günüdür?

4 Mayıs neden Dünya Star Wars günüdür?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.