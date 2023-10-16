Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva büyüdü, kocaman oldu! Davet tarzına beğeni yağdı

Anastasia Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü bir isim haline gelmişti.

Büyüleyici masmavi gözleri ve uzun kahverengi saçları dikkat çeken Anastasia şimdilerde büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu.

13 yaşında olan Anastasia, o dönemden beri sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başarılıyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim son olarak bir davete katıldı ve tarzıyla dikkat çekti. Mor renkli, inci taşlarla süslenmiş bir elbise tercih eden genç modele beğeni yağdı.

Anastasia, modellik kariyerine devam ediyor ve hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Dünyanın en güzel kızının sosyal medya paylaşımları kısa sürede binler beğeni ve yorum yağıyor.

Anastasia'nın pozlarına sosyal medyada; 'Bu güzellik nereden?', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapılıyor.



