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Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva büyüdü, kocaman oldu! Davet tarzına beğeni yağdı

16.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor. 2017 yılında henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Knyazeva şimdilerde 13 yaşında. Rus kökenli olan Anastasia'nın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

Anastasia Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

Anastasia Knyazeva 1

Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü bir isim haline gelmişti.

Anastasia Knyazeva 2

Büyüleyici masmavi gözleri ve uzun kahverengi saçları dikkat çeken Anastasia şimdilerde büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu.

Anastasia Knyazeva 3

13 yaşında olan Anastasia, o dönemden beri sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başarılıyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim son olarak bir davete katıldı ve tarzıyla dikkat çekti. Mor renkli, inci taşlarla süslenmiş bir elbise tercih eden genç modele beğeni yağdı.

Anastasia Knyazeva SON HALİ 1

Anastasia, modellik kariyerine devam ediyor ve hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Dünyanın en güzel kızının sosyal medya paylaşımları kısa sürede binler beğeni ve yorum yağıyor.

Anastasia Knyazeva SON HALİ 2

Anastasia'nın pozlarına sosyal medyada; 'Bu güzellik nereden?', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapılıyor.

Anastasia Knyazeva SON HALİ 3

Anastasia Knyazeva SON HALİ 4


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